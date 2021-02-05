Овечкин поднялся на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

35-летний россиянин вышел на чистое седьмое место в истории лиги по этому показателю, превзойдя Майка Гартнера (708).

Шестую позицию в списке с 717 шайбами занимает Фил Эспозито, рекордсмен исторической голевой гонки - Уэйн Гретцки (894). В пятерку также входят Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

"Да, очень здорово двигаться дальше, - цитирует форварда NHL.com . - Но я еще не закончил. Надо просто наслаждаться моментом. Этим временем - здесь и сейчас".

Alex Ovechkin scores his 709th goal in his 1,159th career game. Ovechkin’s career 0.61 goals per game average is the highest among players with at least 700 career goals. pic.twitter.com/60MdrCULdx — CapitalsPR (@CapitalsPR) February 5, 2021

В семи матчах текущего сезона на счету Александра 8 (3+5) очков по системе гол плюс пас, а его "Вашингтон" занимает третье место в таблице Восточного дивизиона.

Чтобы обогнать Гретцки, Овечкину надо забросить еще 186 шайб. Если соотнести это с его текущим темпом, потребуется провести еще 305 матчей в НХЛ - более трех полных сезонов по 82 игры, в начале четвертого россиянину будет 39 лет.