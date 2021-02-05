На Петербургском шоссе столкнулись грузовик и легковушка, движение остановлено
Сегодня, 5 февраля, в 8:15 на перекрестке Петербури-теэ и Таллиннской окружной дороги столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Mercedes E 220d.
Сегодня, 5 февраля, в 8:15 на перекрестке Петербури-теэ и Таллиннской окружной дороги столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Mercedes E 220d.
Никто не пострадал, но движение из-за аварии остановлено.
Полиция рекомендует водителям выбирать другой маршрут.
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