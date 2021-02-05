Пт, 5.02.2021
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Март Хельме
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  • На Петербургском шоссе столкнулись грузовик и легковушка, движение остановлено
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На Петербургском шоссе столкнулись грузовик и легковушка, движение остановлено

Движение на Петербургском шоссе остановлено. ФОТО: Loora-Elisabet Lomp

Сегодня, 5 февраля, в 8:15 на перекрестке Петербури-теэ и Таллиннской окружной дороги столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Mercedes E 220d.

Никто не пострадал, но движение из-за аварии остановлено.

Полиция рекомендует водителям выбирать другой маршрут.

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