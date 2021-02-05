Пт, 5.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • В Финском заливе спасли мужчину: он пробыл в ледяной воде почти час
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В Финском заливе спасли мужчину: он пробыл в ледяной воде почти час

Море. Фото иллюстративное. ФОТО: shutterstock.com

По данным Финского центра спасения на море, в ночь на пятницу, 5 февраля в Финском заливе был спасен мужчина, пробывший в ледяной воде почти час.

Несмотря на нулевую температуру воды и температуру воздуха -14 градусов, мужчина был все еще в сознании, а переохлаждение было не крайней степени, когда его нашли спасатели, пишет mtv.fi.

По словам спасателей, мужчина упал в море с торгового судна, которое стояло на якоре недалеко от острова Орренгрунд. Команда корабля связалась со спасателями и сообщила о происшествии.

Спасательный центр получил сообщение около трех ночи, отправил спасательный вертолет и лоцманский катер. Соседние корабли были проинформированы об инциденте, их тоже попросили помочь в поисках мужчины.

Мужчина был спасен лоцманским катером примерно через 50 минут после падения в ледяное море. С острова Орренгрунд он был доставлен на медицинском вертолете в Морской спасательный центр Котка, а оттуда на машине скорой помощи в больницу Котка.

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