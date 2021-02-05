В Финском заливе спасли мужчину: он пробыл в ледяной воде почти час

Несмотря на нулевую температуру воды и температуру воздуха -14 градусов, мужчина был все еще в сознании, а переохлаждение было не крайней степени, когда его нашли спасатели, пишет mtv.fi.

По словам спасателей, мужчина упал в море с торгового судна, которое стояло на якоре недалеко от острова Орренгрунд. Команда корабля связалась со спасателями и сообщила о происшествии.

Спасательный центр получил сообщение около трех ночи, отправил спасательный вертолет и лоцманский катер. Соседние корабли были проинформированы об инциденте, их тоже попросили помочь в поисках мужчины.

Мужчина был спасен лоцманским катером примерно через 50 минут после падения в ледяное море. С острова Орренгрунд он был доставлен на медицинском вертолете в Морской спасательный центр Котка, а оттуда на машине скорой помощи в больницу Котка.

Helikopteri kuljetti olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa olevan henkilön Kotkan merivartioasemalle, mistä ensihoidon yksikkö kuljetti henkilön sairaalaan jatkohoitoon. Alueella oli -14 *C pakkasta ja 7 m/s pohjoistuulta. 4/4 @finnpilot_ @rajaheko @FinlandVts #meripelastus pic.twitter.com/HkPuRxvLQF — Merivartiosto - SLMV (@Merivartiosto) February 5, 2021