Коронавирус подтвержден у 596 жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 305 человек. В Харьюмаа 239 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 107, в Тартумаа — 40, в Пярнумаа — 33, в Вырумаа — 18, в Ярвамаа — 17, в Рапламаа — 13, в Йыгевамаа, на Сааремаа, на Хийумаа, в Валгамаа, в Вильяндимаа и в Ляэне-Вирумаа — по восемь, в Пыльва- и Ляэнемаа — по четыре новых случая. В случае семь положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 544 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,9% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья находится более 20 000 человек

Под наблюдением Северного регионального отделения находится более 9200 человек, 2413 из которых инфицированы.

Под наблюдением Восточного регионального отделения находится более 3400 человек, из которых инфицирован 841.

Западное региональное отделение наблюдает более 2700 человек, из которых инфицированы 647 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из северного, восточного и западного регионов).

Под наблюдением Южного регионального отделения находится более 4700 человек, из которых инфицированы 904 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из северного, восточного и западного регионов).

Открыли 30 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 412 пациентов

По состоянию на утро 5 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 412 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 36 пациентам, из которых 17 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Открыли 30 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 12 человек, четверо переведены в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались четыре человека с коронавирусом: 86-летний мужчина, 85-летний мужчина, 83-летний мужчина и 78-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 447 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2633 случая заболевания COVID-19 у 2586 человек.

По состоянию на 5 февраля выздоровел 36 881 человек. Из них истории болезни 25 737 человек (69,8%) завершены, у 11 144 человек (30,2%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено 798 052 теста на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 46 925 положительных первичных результата (5,9% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии вакцинировали 33 927 человек, две дозы вакцины получил 15 871 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 33 927 человек, из которых 15 871 получил две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.