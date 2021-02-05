Коронавирус подтвержден у 596 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5205 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 596, то есть 11,5% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5205 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 596, то есть 11,5% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 305 человек. В Харьюмаа 239 новых случаев приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 107, в Тартумаа — 40, в Пярнумаа — 33, в Вырумаа — 18, в Ярвамаа — 17, в Рапламаа — 13, в Йыгевамаа, на Сааремаа, на Хийумаа, в Валгамаа, в Вильяндимаа и в Ляэне-Вирумаа — по восемь, в Пыльва- и Ляэнемаа — по четыре новых случая. В случае семь положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 544 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,9% от общего количества сделанных тестов.
Под наблюдением Департамента здоровья находится более 20 000 человек
Под наблюдением Северного регионального отделения находится более 9200 человек, 2413 из которых инфицированы.
Под наблюдением Восточного регионального отделения находится более 3400 человек, из которых инфицирован 841.
Западное региональное отделение наблюдает более 2700 человек, из которых инфицированы 647 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из северного, восточного и западного регионов).
Под наблюдением Южного регионального отделения находится более 4700 человек, из которых инфицированы 904 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из северного, восточного и западного регионов).
Открыли 30 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 412 пациентов
По состоянию на утро 5 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 412 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 36 пациентам, из которых 17 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Открыли 30 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 12 человек, четверо переведены в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались четыре человека с коронавирусом: 86-летний мужчина, 85-летний мужчина, 83-летний мужчина и 78-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 447 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 2633 случая заболевания COVID-19 у 2586 человек.
По состоянию на 5 февраля выздоровел 36 881 человек. Из них истории болезни 25 737 человек (69,8%) завершены, у 11 144 человек (30,2%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено 798 052 теста на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 46 925 положительных первичных результата (5,9% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии вакцинировали 33 927 человек, две дозы вакцины получил 15 871 человек
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 33 927 человек, из которых 15 871 получил две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.
Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 262 106 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 3110 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 337.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Действуют общегосударственные ограничения
С этой недели по всей Эстонии действуют одинаковые ограничения для борьбы с COVID-19, поскольку вирус демонстрирует равномерное распространение по всем регионам. Заведения общественного питания и развлекательные заведения могут обслуживать клиентов на месте до 21:00, при этом проводить вместе время разрешается группам до шести человек. В кинотеатрах, театрах, концертных залах и других местах проведения публичных мероприятий во внутренних помещениях со стационарным сидячими местами действует требование о заполнении не более чем на 50%. Подробную информацию можно найти на сайте www.kriis.ee/ru.
Кривая заражения демонстрирует признаки стабилизации, однако, несмотря на это, вирус все еще широко распространен. Основной причиной для беспокойства служит высокая заполненность мест в отделениях интенсивной терапии для больных COVID-19. Каждый человек может помочь предотвратить распространение вируса. Важно избегать ненужных контактов и соблюдать меры профилактики.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.