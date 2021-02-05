Коронавирус подтвержден у 596 жителей Эстонии, пятеро скончались

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 305 человек. В Харьюмаа 239 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 107, в Тартумаа — 40, в Пярнумаа — 33, в Вырумаа — 18, в Ярвамаа — 17, в Рапламаа — 13, в Йыгевамаа, на Сааремаа, на Хийумаа, в Валгамаа, в Вильяндимаа и в Ляэне-Вирумаа — по восемь, в Пыльва- и Ляэнемаа — по четыре новых случая. В случае семь положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 544 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,9% от общего количества сделанных тестов.

В больницах открыто 30 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 412 пациентов. Пятеро скончались.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии вакцинировали 33 927 человек, две дозы вакцины получил 15 871 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 33 927 человек, из которых 15 871 получил две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

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