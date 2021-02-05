Прибывающие в Великобританию будут проходить карантин в коронавирусных отелях

Возвращающиеся из стран черного списка должны будут провести десять дней в так называемых COVID-отелях. Планируется, что эти отели будут организованы недалеко от аэропортов страны. Согласно документам правительства, ежедневно в таких отелях будет находиться около тысячи человек, проживание в них будет стоить £80 за ночь.

Сейчас в черном списке стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой значатся 33 страны, включая все страны Южной Америки, Португалию, государства южной Африки и Объединенные Арабские Эмираты. В большинстве из них выявлены новые штаммы коронавируса. России в этом списке пока нет.

Между тем ответственный за вакцинацию замминистра здравоохранения Великобритании Надим Захави сообщил телеканалу Sky News, что британские ученые обнаружили в мире около четырех тысяч мутаций коронавируса. "Все производители - Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca и другие - изучают, как они могут улучшить свою вакцину, чтобы убедиться, что мы готовы к любому варианту", - добавил Захави.

Сейчас в Великобритании введен третий с начала пандемии общенациональный локдаун, который продлится как минимум до середины февраля. В стране зарегистрировано почти 4 млн заразившихся, количество летальных исходов превысило 110 тыс. человек. Великобритания занимает третье место в мире по числу вакцинировавшихся от коронавируса.