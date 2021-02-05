В пятницу утром в Эстонии цены на электроэнергию резко выросли

Дороже всего - 200,02 евро за мегаватт-час - электричество стоило сегодня с 9 до 10 утра.

С 10 до 11 утра электричество стоит 197,22 евро, а с 11 до 12 часов будет стоить 180,22 евро за мегаватт-час.

Днем цены снова пойдут вниз, между 12 и 18 часами цены будут ниже 70 евро за мегаватт-час.

Средняя рыночная цена на целый день составляет 79,38 евро за мегаватт-час.