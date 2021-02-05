В пятницу утром в Эстонии цены на электроэнергию резко выросли
В пятницу утром цены на электроэнергию в эстонском ценовом регионе энергетической биржи Nord Pool вырастут до 200 евро за мегаватт-час, сообщает BNS.
В пятницу утром цены на электроэнергию в эстонском ценовом регионе энергетической биржи Nord Pool вырастут до 200 евро за мегаватт-час, сообщает BNS.
Дороже всего - 200,02 евро за мегаватт-час - электричество стоило сегодня с 9 до 10 утра.
С 10 до 11 утра электричество стоит 197,22 евро, а с 11 до 12 часов будет стоить 180,22 евро за мегаватт-час.
Днем цены снова пойдут вниз, между 12 и 18 часами цены будут ниже 70 евро за мегаватт-час.
Средняя рыночная цена на целый день составляет 79,38 евро за мегаватт-час.
Ранее Postimees писал о том, что резкий рост биржевых цен на электроэнергию обычно вызван неожиданными остановками и выходом из строя крупных производственных единиц или соединений в странах Северной Европы и Балтии. Если же в таких случаях производство возобновляемой энергии оказывается ниже обычного, рост цен будет еще более резким.