Обзор: в январе этого года было куплено намного больше дорогих квартир, чем в прошлом году

По словам Мартина Вахтера, январские показатели продаж подтверждают, что начавшееся осенью восстановление рынка продолжится и что это не было статистической аномалией. «Январь всегда более спокойный, чем декабрь, как в сфере недвижимости, так и в розничной торговле, но по сравнению с тем же периодом прошлого года есть даже небольшой плюс», - сказал Вахтер, добавив, что в этом году в сфере недвижимости должен произойти дальнейший подъем.

«Примечательно, что стоимость купленных в этом году квартир была намного выше, чем в прошлом, что подтверждает: люди осмеливаются покупать более дорогое жилье. Банковская статистика показывает, что увеличилась и средняя сумма кредитов на недвижимость среди людей в возрасте до 25 лет.

Это означает, что все больше и больше молодых людей хотят купить новую квартиру, а не начинать самостоятельную жизнь со спальных районов.

Этой тенденции способствует и политика банков, поскольку ставка самофинансирования для покупки новой квартиры, то есть первоначальный взнос, ниже, чем для покупки квартиры на вторичном рынке», - сказал Вахтер.

В январе в Таллинне было заключено 959 сделок купли-продажи недвижимости. Всего в столице было продано 750 квартир, что на 21 процент меньше, чем в декабре, но на один процент больше, чем в январе прошлого года. Средний квадратный метр квартиры в январе стоил 2231 евро, как и в декабре, но это на 11 процентов дороже, чем в прошлом году.

В январе в Таллинне было продано десять застроенных частными домами земельных участков, что на 32 меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой частный дом был продан за 1,3 миллиона долларов.