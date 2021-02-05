Компания Xiaomi показала концепт смартфона с дисплеем, заходящим на все грани

Вторая примечательная особенность устройства, которое не получило специального названия, заключается в отсутствии каких-либо разъемов: для зарядки и подключения наушников используются беспроводные технологии.

The Verge отмечает, что в реальности дисплей смартфона, судя по демонстрационным изображениям, не полностью покрывает все грани устройства - по углам смартфона разработчики оставили небольшие рамки. Представитель компании сообщил изданию, что смартфон существует в реальности и сотрудники компании пользуются этой моделью. В компании добавили, что необычный дисплей стал итогом реализации 46 патентов компании. О сроках возможного появления коммерческой версии смартфона на рынке пока не сообщается.

Напомним, в сентябре 2019 года Xiaomi показала смартфон Mi Mix Alpha, дисплей которого был в буквальном смысле обернут вокруг корпуса устройства. Экран смартфона занимал всю лицевую поверхность Mi Mix Alpha, его боковые грани и большую часть задней поверхности за исключением полосы с модулем основной камеры, которую также можно было использовать и для съемки селфи - для этого достаточно было перевернуть смартфон в руке. В итоге компания так и не выпустила Mi Mix Alpha на рынок.

На прошлой неделе китайская компания представила систему беспроводной зарядки на расстоянии, получившую название Mi Air Charge. В компании сообщили, что система позволяет одновременно заряжать несколько устройств в радиусе до 5 метров, включая смартфоны, носимую электронику, а также устройства "умного" дома. Мощность зарядки при этом составляет 5 Вт, а предметы обстановки и другие преграды не создают помех для зарядки, утверждают в компании. Сроки и перспективы выхода этой системы на рынок пока остаются туманными.