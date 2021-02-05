Пт, 5.02.2021
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Калле Лаанет
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  • За минувшие сутки в Литве выявлено 654 новых случая коронавируса, скончалось 19 человек
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За минувшие сутки в Литве выявлено 654 новых случая коронавируса, скончалось 19 человек

Полиция на въезде в Вильнюс. ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP

За минувшие сутки в Литве подтверждено 654 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики страны.   

Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 1314 человека.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 185 тыс. 601 случай COVID-19, 135 тыс. 406 человек выздоровели, 44 тыс. 957 человек все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2908 человек.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 1408 человек, привитых второй дозой – 6295.

В целом первой дозой вакцины от  COVID-19 в Литве привиты 77 тыс. 425 человек, двумя дозами – 37 тыс. 165 человек.

За минувшие сутки было взято 7623 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 965 тыс. 801.

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