Олег Швайковский покидает Nortal

По словам Швайковского, в течение восьми лет он участвовал в создании в Nortal трех крупных подразделений, а последней его задачей стал запуск бизнеса в США. «Всего за несколько лет благодаря отличной командной работе нам удалось с нуля вырастить подразделение в США. Оно является стратегически важным и сегодня уже при новом руководстве стало одним из самых быстрорастущих и обладающих наибольшим потенциалом бизнесов Nortal», - сказал Швайковский.

«Я искренне благодарю коллег. Это было действительно интересно, но я чувствую, что сейчас подходящее время для принятия новых вызовов. Но вот каких именно, пока еще рано говорить публично», - добавил Швайковский.

По словам председателя правления и учредителя Nortal Прийта Аламяэ, Швайковский внес большой вклад в международный успех Nortal. «Олег – отличный руководитель и архитектор бизнеса, который не боится новых вызовов и сложных ситуаций. Он обладает глубокими познаниями в своей области, и люди доверяют ему, как лидеру», - сказал Аламяэ.