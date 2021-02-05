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В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу против политика Алексея Навального о клевете на ветерана.

Потерпевшим по делу проходит 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Он принимает участие в заседании по видеосвязи.

Навального доставили в суд из СИЗО «Матросская тишина», куда его поместили 18 января - на следующий день после возвращения из Германии.

Сторону обвинения представляет та же прокурор Екатерина Фролова, которая 2 февраля участвовала в заседании по замене политику условного срока на реальный. Тогда Симоновский суд Москвы решил, что Навальный должен отправиться в колонию на два года и восемь месяцев за нарушения условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Как началось заседание

«Не вижу ваших рук», - пошутил Навальный, начиная отвечать на дежурные вопросы судьи, с которых должно начинаться заседание. На вопрос, ознакомился ли он с материалами дела, политик ответил: «Вообще не видел».

«Откуда оно у меня может быть в камере? С августа месяца у меня было много дел, у меня не было времени и возможности знакомиться [с материалами]», - заявил Навальный и попросил полчаса на общение с адвокатами.

Затем он обратил внимание на то, что на ветерана Артеменко, который находится дома, надели защитную маску.

«Мне противно и невыносимо. Мало того, что этот несчастный человек находится в беспомощном состоянии. Вы его используете как куклу. Я ходатайствую, чтобы вы дали ему хотя бы лечь и снять маску», - заявил Навальный.

Представитель ветерана на это ответила, что Артеменко недавно перенес операцию и ему нужно находиться в горизонтальном положении.

Судья Акимова удовлетворила ходатайство Навального и разрешила ему поговорить со своими защитниками. На просьбу защиты удалить конвой и поговорить с Навальным наедине судья посоветовала им переписываться.

«У Артеменко - медали, а у Лебедева - зеленые волосы»

После перерыва прокурор зачитала обвинение, согласно которому Навальный имел умысел на публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеране.

Навальный заявил, что обвинение ему непонятно и что он не мог распространять заведомо ложных сведений об Артеменко, потому что не был знаком с ним.

«Никакого Артеменко я не знал и до сих пор не знаю. Кроме того, что его родственники - бессовестные люди, которые им торгуют», - заявил он.

После этого адвокат Кобзев зачитал 16 страниц документа, в котором защита выражает отношение к обвинению Навального.

В нем подчеркивалось, что уголовная ответственность за клевету наступает только в том случае, если обвиняемый заведомо осознавал ложность сообщаемых им сведений, порочащих честь и достоинство человека.

Также адвокат Кобзев зачитал заключение эксперта, в котором говорится, что цитата, которую следствие считает клеветой, - это оценочные суждения, отражающие мнение автора и его общественную позицию.

Кроме того, в обвинительном заключении не указаны конкретные слова или фразы, которые, по версии обвинения, порочат честь и достоинство Артеменко, подчеркнул адвокат Кобзев.

«При таких обстоятельствах совершенно непонятно от обвинения в чем, должен защищаться Навальный, и какое обвинение опровергать: обвинение в том, что он назвал лиц голубчиками? Обвинение в том, что он считает команду слабоватой, а она на самом деле она сильная или это не команда вовсе?» - заявил адвокат.

По мнению защиты, дело против Навального является политически мотивированным, и его единственная цель - «привлечение к уголовной ответственности политика и общественного деятеля Навального, чтобы остановить его антикоррупционные расследования и исключить возможность его участия в выборах».

Далее слово взял сам Навальный.

«Я хорошо понимаю, почему возникло это дело, это изобрели пиарщики, журналисты RT, Маргариты Симоньян. Против меня всегда фабрикуют дела, но власти испытывают большие проблемы, когда дела доходят до судов - там всем ясно, что правда на моей стороне. Потому что я говорю такие простые вещи, с которыми все согласны», - сказал он.

«Понадобилась какая-то более хитрая штука. Понадобилось, чтобы я противостоял чему-то более важному, более святому. Давайте найдем ветерана, наденем на него медали, посадим и будем беспринципно и нагло использовать, чтобы получилось, что Навальный против ветерана и его медалей», - изложил свою версию политик.

«Вы понимаете же, почему получается так, что высказавшись про этот ролик, что в нем холуи и предатели, я не вижу здесь ни Артемия Лебедева, ни Ивана Охлобыстина [которые в нем тоже снялись]? Потому что было бы не удобно вам говорить, что я оклеветал Артеменко, Охлобыстина и Лебедева. Потому что у Артеменко - медали, а у Лебедева - зеленые волосы», - заключил Навальный.

Дело о клевете на ветерана

В начале июня 2020 года телеканал RT выпустил ролик, на котором известные и малоизвестные люди агитировали за принятие поправок в Конституцию России. Вместе с дизайнером Артемием Лебедевым, фигуристкой Аделиной Сотниковой, актером Иваном Охлобыстиным и другими в нем снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный перепостил это видео у себя в соцсетях и написал: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

Следственный комитет России посчитал, что таким образом Навальный распространил «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана» и возбудил против него уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ.

В августе после отравления Навального мировой судья судебного участка N320 по Бабушкинскому району приостановил производство по делу в связи с болезнью политика. 30 декабря производство по делу было возобновлено.

В конце декабря Госдума усилила ответственность за клевету, которую распространили в интернете. Теперь за это можно будет отправиться в колонию на срок до двух лет.