Экономический прогноз: ожидается рост цен

Падение цен закончилось быстрее, чем ожидали аналитики, поскольку из-за мороза цены на энергоносители выросли, а Департамент статистики Эстонии обновил состав средней потребительской корзины. Из-за коронакризиса доля транспорта и других услуг сократилась, а доля еды возросла.

По расчетам Департамента статистики Эстонии, мы тратим почти четверть нашего бюджета на питание, 15 процентов на жилье и 13 процентов на транспорт. Данные о перемещениях показывают, что люди проводят на 12% меньше времени в офисах и на 30% меньше времени в торговых центрах и развлекательных заведениях, чем год назад.

Цены на энергоносители выросли, поскольку холодная погода увеличила спрос на отопление и электричество. В январе этого года средняя температура воздуха была -3 °С, а год назад + 3 °С.

Транспорт был дешевле, чем год назад. На стоимость моторного топлива повлияли как более низкая цена на сырую нефть, так и более низкий акциз на дизельное топливо. В январе сырая нефть была на одну пятую дешевле в евро, чем годом ранее.

В этом году цены вырастут

По мнению потребителей, в январе цены продолжали снижаться. Домохозяйства ожидают, что потребительская корзина будет дешеветь в течение всего года. Однако аналитики все же прогнозируют рост цен.

Спрос на различные товары и услуги восстанавливается. С мая 2021 года эффект прошлогоднего снижения акцизов исчезнет из индекса цен. В январе повысился акциз на табачные изделия. Холодная зимняя погода увеличивает цены на электроэнергию и отопление.

В этом году Swedbank ожидает повышения цен на 1,3%. Однако рост заработной платы будет идти быстрее, чем рост цен. По прогнозу Swedbank, в этом году средняя зарплата вырастет на 3,5 процента.