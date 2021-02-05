Пт, 5.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Экономический прогноз: ожидается рост цен

  • ∙ Цены на том же уровне, что и в прошлом году
  • ∙ Транспорт подешевел, электричество подорожало
  • ∙ По итогам года цены могут подняться на 1,3 процента
Хотя в Эстонии бывают и морозные зимы, повторение рекорда холода в ближайшие десятилетия маловероятно ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

​Давление на цены в январе оказалось выше, чем ожидалось. Средний уровень цен за последние 12 месяцев существенно не изменился. В январе цены выросли всего на 0,2% в годовом сравнении, пишет старший экономист Swedbank Лийз Элмик.

Падение цен закончилось быстрее, чем ожидали аналитики, поскольку из-за мороза цены на энергоносители выросли, а Департамент статистики Эстонии обновил состав средней потребительской корзины. Из-за коронакризиса доля транспорта и других услуг сократилась, а доля еды возросла.

По расчетам Департамента статистики Эстонии, мы тратим почти четверть нашего бюджета на питание, 15 процентов на жилье и 13 процентов на транспорт. Данные о перемещениях показывают, что люди проводят на 12% меньше времени в офисах и на 30% меньше времени в торговых центрах и развлекательных заведениях, чем год назад.

Цены на энергоносители выросли, поскольку холодная погода увеличила спрос на отопление и электричество. В январе этого года средняя температура воздуха была -3 °С, а год назад + 3 °С.

Транспорт был дешевле, чем год назад. На стоимость моторного топлива повлияли как более низкая цена на сырую нефть, так и более низкий акциз на дизельное топливо. В январе сырая нефть была на одну пятую дешевле в евро, чем годом ранее.

В этом году цены вырастут

По мнению потребителей, в январе цены продолжали снижаться. Домохозяйства ожидают, что потребительская корзина будет дешеветь в течение всего года. Однако аналитики все же прогнозируют рост цен.

Спрос на различные товары и услуги восстанавливается. С мая 2021 года эффект прошлогоднего снижения акцизов исчезнет из индекса цен. В январе повысился акциз на табачные изделия. Холодная зимняя погода увеличивает цены на электроэнергию и отопление.

В этом году Swedbank ожидает повышения цен на 1,3%. Однако рост заработной платы будет идти быстрее, чем рост цен. По прогнозу Swedbank, в этом году средняя зарплата вырастет на 3,5 процента. 

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