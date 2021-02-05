Пт, 5.02.2021
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Март Хельме
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Проблемы с поставками бьют и по кошелькам эстонских клиентов

  • Доставка товара задерживается и стоит в несколько раз дороже
  • Логистически вселяют надежду: к лету цены снова упадут
Konteinerite laadimine Hiina Quinzhou sadamas: konteinerveo hinnad on pöörselt tõusnud ning tühje konteinereid on keeruline saada. ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Издание Financial Times написало, что Европа стоит перед нехваткой потребительских товаров и сухофруктов - поставки из Азии продвигаются медленнее, чем обычно, и стоят в четыре раза дороже. В Эстонии причин для паники не видно, но цены в магазинах то тут, то там повышаются, пишет Postimees.

«Цены выросли очень сильно», - сказала о транспорте глава Союза торговцев Эстонии Неле Пейл. По ее словам, отчасти повышене цен будет переложено на покупателей, и во многом это уже было сделано в начале года. Поскольку у компаний также есть долгосрочные договоры на поставку с фиксированными ценами, рост цен начнет давить на предпринимателей и дальше на потребителей, когда истечет срок действия старого договора.

«Поскольку большая часть продуктов питания в Эстонии имеет отечественное происхождение или поступает из соседних стран, здесь мы не сталкиваемся с трудностями с поставками», - подчеркнула Пейл. Однако, по слухам, проблемы существуют в электронном, строительном и промышленном секторах. Например, с пластиковой упаковкой и деталями, потому что они в основном производятся в Китае, и как только там что-то случится, следующие звенья цепочки также перейдут в режим ожидания. Пейл сказала, что когда, например, встала одна китайская фабрика, которая производила пластиковые крышечки для для бутылок с дезинфицирующим средством, все производители последних оказались сложной ситуации.

«Но большинство оптовых продавцов нашли две или три альтернативы», - сказала Пейл. Поэтому зависимость от азиатских поставок может и не оказаться очень высокой. 

Еще одно изменение, вызванное прошлогодним коронакризисом, заключалось в том, что оптовики начали накапливать большие складские запасы, так что даже если где-то во время транспортировки возникнет т.н. "бутылочное горлышко", тяжелые времена удастся пережить, и покупатели, возможно, даже не заметят нехватки товаров.

Шторм делает цены непредсказуемыми

Глава ETS Logistika Александр Банкир сказал, что поставки осуществляются каждый день, и что у компании и сейчас сотни товаров находятся на пути в Эстонию морским, железнодорожным и воздушным транспортом. «По большому счету, все работает, и товары движутся, а это самое главное», - сказал Банкир.

По его словам, проблема заключается в так называемой новой норме, которая означает волатильность цен на сырье в любой сфере. «В транспортном ландшафте в направлении Азия-Европа это отражается в сильных колебаниях транспортных тарифов. Ни для кого не секрет, что на данный момент на судоходных и железнодорожных линиях самый высокий уровень цен», - сказал логистик.

По данным Financial Times, контейнерные перевозки сейчас стоят гораздо дороже, чем обычно - разница может быть даже десятикратной. По данным издания, особенно страдают более мелкие компании, потому что в первую очередь идут поставки крупным коммерческим гигантам.

По словам Банкира, существует множество причин, по которым цены так сильно выросли, и все началось год назад, на ранних этапах коронакризиса. 

«Из-за пандемии многие европейские импортеры заморозили свои планы закупок в Азии. Последнее привело летом к значительному падению заказов из Китая. Хороший показатель: в третьем квартале 2020 года количество перевалок в крупнейших портах Европы упало на 5-15%. В некоторых портах даже больше. Отсутствие спроса также автоматически означало необходимость сокращения предложения. Крупные судоходные компании направили в доки десятки контейнеровозов из-за нехватки груза», - объяснил Банкир.

Однако, по словам Банкира, это еще не все: когда так называемая вторая волна коронавируса обрушилась на Европу этой осенью, это означало простои в местной промышленности - это заставило европейцев еще активнее обратить взоры на китайские товары, поскольку там фабрики работают круглосуточно и без выходных. Сейчас масло в огонь подливает и так называемое "бутылочное горлышко" китайского Нового года. 

"Уже много лет в преддверии празднования китайского Нового года возникает узкое место, из-за которого растут цены на транспорт. Импортеры хотят отправить товар туда до праздников, чтобы избежать перебоев в доставке», - пояснил Банкир.

По его словам, вмешательство или невмешательство китайского правительства также вызывает неопределенность: "Возьмите, например, стоимость отправки из Китая в США, которая упала с октября, поскольку китайское правительство «попросило» судоходные компании контролировать тарифы в американском направлении".

Кристьян Терасе, директор по маркетингу Sandman Grupp:

Поставки товаров стали проблемными с  самого начала вспышки коронавируса. В основном это связано с отсутствием компонентов, необходимых для изготовления электроники.

Из групп товаров больше всего пострадал IT-сектор, прежде всего компьютеры и принтеры, доступность которых очень ограничена. Кое-где мы не получили оборудование, которое было заказано в прошлом году, и до сих пор не имеем полной уверенности относительно времени его прибытия. 

Благодаря долгосрочному планированию и правильным решениям мы смогли предлагать нашим клиентам товары круглый год, хотя разнообразие предлагаемого ассортимента не оправдало наших ожиданий. По сути, мы находимся в ситуации, когда на рынке все приходится покупать на всякий случай, чтобы избежать дефицита продуктов.

К сожалению, цены на морские перевозки из Азии выросли более чем вдвое. Волей-неволей это влияет на отпускные цены товаров.

Рекомендация: потерпите с заказами до лета 

В настоящее время тем, кто хочет товаров, ничего не остается, кроме как страдать. Тот, кто хочет заказать товар из Китая сейчас, может смело умножать обычный срок доставки на два. «Ситуация успокоится, поскольку некоторые из первопричин упомянутого «идеального шторма» отступят, - прогнозирует Банкир. - Во втором и третьем кварталах давление на снижение цен усилится». 

Он дает предпринимателям две рекомендации: «По возможности переносите более крупные поставки на два-три месяца, пока цены не вернутся к норме. Более важные товары можно заказать как частичную контейнерную отгрузку». Если нужно быстро получить товар, стоит подумать о железнодорожном транспорте - он дороже, но на треть быстрее. 

Второй совет касается сравнения цен.  «Мы рекомендуем отслеживать, с какими судоходными линиями, агентами и логистическими компаниями сотрудничать. С весны мы ежедневно отслеживаем все маршруты и наличие контейнеров. Тарифы для судоходных линий и агентов отличаются на несколько тысяч долларов. Также следует проверять наличие контейнеров», - сказал Банкир. 

Omniva: проблемы сейчас только с Южной Кореей

"Грузы из самых популярных азиатских стран, таких как Китай, Япония, Индия, Сингапур и Филиппины, доставляются к нам без проблем. Однако мы заметили, что поток посылок из Индонезии и Южной Кореи на данный момент приостановлен. Мы регулярно общаемся с почтовыми фирмами и службами доставки почты в других странах и следим за ситуацией. Будем надеяться, что это кратковременные перебои, и решение по восстановлению движения грузов вскоре будет найдено". 

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