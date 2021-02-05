Транспортный коллапс: почему товары из Азии так долго добираются до Эстонии?

Однако, по словам Банкира, это еще не все: когда так называемая вторая волна коронавируса обрушилась на Европу этой осенью, это означало простои в местной промышленности - это заставило европейцев еще активнее обратить взоры на китайские товары, поскольку там фабрики работают круглосуточно и без выходных. Сейчас масло в огонь подливает и так называемое "бутылочное горлышко" китайского Нового года.

"Уже много лет в преддверии празднования китайского Нового года возникает узкое место, из-за которого растут цены на транспорт. Импортеры хотят отправить товар туда до праздников, чтобы избежать перебоев в доставке», - пояснил Банкир.

По его словам, вмешательство или невмешательство китайского правительства также вызывает неопределенность: "Возьмите, например, стоимость отправки из Китая в США, которая упала с октября, поскольку китайское правительство «попросило» судоходные компании контролировать тарифы в американском направлении".

Кристьян Терасе, директор по маркетингу Sandman Grupp:

Поставки товаров стали проблемными с самого начала вспышки коронавируса. В основном это связано с отсутствием компонентов, необходимых для изготовления электроники.

Из групп товаров больше всего пострадал IT-сектор, прежде всего компьютеры и принтеры, доступность которых очень ограничена. Кое-где мы не получили оборудование, которое было заказано в прошлом году, и до сих пор не имеем полной уверенности относительно времени его прибытия.

Благодаря долгосрочному планированию и правильным решениям мы смогли предлагать нашим клиентам товары круглый год, хотя разнообразие предлагаемого ассортимента не оправдало наших ожиданий. По сути, мы находимся в ситуации, когда на рынке все приходится покупать на всякий случай, чтобы избежать дефицита продуктов.

К сожалению, цены на морские перевозки из Азии выросли более чем вдвое. Волей-неволей это влияет на отпускные цены товаров.