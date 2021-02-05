Транспортный коллапс: почему товары из Азии так долго добираются до Эстонии?

Однако, по словам Банкира, это еще не все: когда так называемая вторая волна коронавируса обрушилась на Европу этой осенью, это означало простои в местной промышленности - это заставило европейцев еще активнее обратить взоры на китайские товары, поскольку там фабрики работают круглосуточно и без выходных. Сейчас масло в огонь подливает и так называемое "бутылочное горлышко" китайского Нового года.
"Уже много лет в преддверии празднования китайского Нового года возникает узкое место, из-за которого растут цены на транспорт. Импортеры хотят отправить товар туда до праздников, чтобы избежать перебоев в доставке», - пояснил Банкир.
По его словам, вмешательство или невмешательство китайского правительства также вызывает неопределенность: "Возьмите, например, стоимость отправки из Китая в США, которая упала с октября, поскольку китайское правительство «попросило» судоходные компании контролировать тарифы в американском направлении".
Кристьян Терасе, директор по маркетингу Sandman Grupp:
Поставки товаров стали проблемными с самого начала вспышки коронавируса. В основном это связано с отсутствием компонентов, необходимых для изготовления электроники.
Из групп товаров больше всего пострадал IT-сектор, прежде всего компьютеры и принтеры, доступность которых очень ограничена. Кое-где мы не получили оборудование, которое было заказано в прошлом году, и до сих пор не имеем полной уверенности относительно времени его прибытия.
Благодаря долгосрочному планированию и правильным решениям мы смогли предлагать нашим клиентам товары круглый год, хотя разнообразие предлагаемого ассортимента не оправдало наших ожиданий. По сути, мы находимся в ситуации, когда на рынке все приходится покупать на всякий случай, чтобы избежать дефицита продуктов.
К сожалению, цены на морские перевозки из Азии выросли более чем вдвое. Волей-неволей это влияет на отпускные цены товаров.
Рекомендация: потерпите с заказами до лета
В настоящее время тем, кто хочет товаров, ничего не остается, кроме как страдать. Тот, кто хочет заказать товар из Китая сейчас, может смело умножать обычный срок доставки на два. «Ситуация успокоится, поскольку некоторые из первопричин упомянутого «идеального шторма» отступят, - прогнозирует Банкир. - Во втором и третьем кварталах давление на снижение цен усилится».
Он дает предпринимателям две рекомендации: «По возможности переносите более крупные поставки на два-три месяца, пока цены не вернутся к норме. Более важные товары можно заказать как частичную контейнерную отгрузку». Если нужно быстро получить товар, стоит подумать о железнодорожном транспорте - он дороже, но на треть быстрее.
Второй совет касается сравнения цен. «Мы рекомендуем отслеживать, с какими судоходными линиями, агентами и логистическими компаниями сотрудничать. С весны мы ежедневно отслеживаем все маршруты и наличие контейнеров. Тарифы для судоходных линий и агентов отличаются на несколько тысяч долларов. Также следует проверять наличие контейнеров», - сказал Банкир.
Omniva: проблемы сейчас только с Южной Кореей
"Грузы из самых популярных азиатских стран, таких как Китай, Япония, Индия, Сингапур и Филиппины, доставляются к нам без проблем. Однако мы заметили, что поток посылок из Индонезии и Южной Кореи на данный момент приостановлен. Мы регулярно общаемся с почтовыми фирмами и службами доставки почты в других странах и следим за ситуацией. Будем надеяться, что это кратковременные перебои, и решение по восстановлению движения грузов вскоре будет найдено".