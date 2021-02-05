Пт, 5.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Вице-канцлер о льготах на опасный нефтяной бизнес: я бы это так не называл
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Вице-канцлер о льготах на опасный нефтяной бизнес: я бы это так не называл

Вице-канцлер Министерства окружающей среды Харри Лийв. ФОТО: Sander Ilvest

Вчера министр окружающей среды Тынис Мёльдер сообщил, что приказал временно остановить выдачу разрешений для перегрузку товаров, в том числе сырого топлива, с судна на судно в эстонских водах, пишет Postimees.

Вице-канцлер Харри Лийв, который отвечал за постановление, позволившее российским нефтяным танкерам перегружать нефть рядом с природоохранной зоной полуострова Пакри с судна на судно, утверждает, что оценка экономического влияния не входит в его обязанности. После многочисленных просьб Лийв согласился дать Postimees интервью на камеру, в котором впервые ответил на вопрос, почему было составлено постановление, помогающее российскому нефтяному бизнесу и угрожающее окружающей среде Эстонии.

- Господин Лийв, вы отвечаете за то, что в море рядом с природоохранной зоной полуострова Парки разрешена перекачка ядовитых нефтепродуктов в гигантских объемах. В чем заключается ваш интерес, чтобы российские фирмы могли зарабатывать за счет эстонского налогоплательщика ценой угрозы загрязнения?

- У нас в Министерстве окружающей среды нет никакого интереса или соприкосновения с бизнесом, и я хотел бы сказать, что эта деятельность согласуется с постановлением, которое мы обновили летом прошлого года.

- Ваше министерство составило порядок обращения с опасными и вредными веществами. Почему вы не позволили добавить туда, например, что STS-операции с опасным грузом можно проводить или только в портах, или на якорной стоянке под Таллинном, куда в случае аварии суда, устраняющие загрязнения, могут прибыть быстрее? У Эстонии есть юридическое право вводить свои требования наряду с международными, как это сделано в Финляндии.

- В Финляндии, насколько нам известно, такие же требования. У них есть две якорные стоянки, где они занимаются такой же деятельностью, и у нас этой деятельностью занимаются в двух-трех зонах. Что касается той или иной якорной стоянки, эти зоны определены и, в свою очередь, они были предусмотрены Департаментом водных путей и разными ведомствами для различной деятельности, и лишь на некоторых из них занимаются перегрузкой с судна на судно.

- Вы сами являетесь членом Хельсинкской комиссии, то есть комиссии по охране морской среды Балтийского моря (HELCOM). Почему вы скрыли, что Финляндия, кроме международного свода правил, ввела дополнительные условия для перекачки грузов: это разрешено делать за отдельную плату только в двух конкретных местах, которые не находятся рядом с природоохранной зоной? Почему в Эстонии не так?

- В Эстонии это все же в принципе аналогично.

- Как так, отдельной платы же нет?

- С точки зрения оплаты сейчас так, что в Эстонии решением предыдущего правительства в качестве коронавирусных мер временно остановлено взимание платы за пользование водными путями. В Финляндии уже много лет назад создан Фонд масел: при транзите взымается определенный налог и его собирает фонд. И мы несколько лет назад предложили создать свой Фонд масел, тогда это не нашло поддержки правительства, но нужно постоянно возвращаться к этому вопросу.

Вопрос, отправленный в Министерство окружающей среды 3 февраля в 7.57:

«Пожалуйста, пришлите в таблице информацию обо всех STS-операциях (в 2019-2021 года). Отклонялись ли или находились суда во время этих операций в границах Пакри?

Ответа не последовало.

В разосланном министерством 4 февраля пресс-сообщении говорится: «В сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом окружающей среды Министерство окружающей среды установило, что две перегрузки с судна на судно, имевшие место в этом году, происходили не в зоне хранения».

- Почему вы не хотите ввести правила, как в Финляндии? Мы стали похожи на налоговый рай для российских предпринимателей.

- Мы вводим и рассматриваем все предложения, которые поступают, и во время введения этого постановления его согласовали как Союзы портов, так и другие организации и министерства. Тогда таких предложений ниоткуда не поступило.

- По нашим данным, вы как минимум год назад знали, что в отличие от прежних маленьких объемов в эстонских водах начали перегружать опасный груз в больших объемах, и многие организации высказывали обеспокоенность тем, что это делается рядом с природоохранной зоной, а исполнение требований по окружающей среде для танкеров не контролируется. Даже министр экономики Таави Аас отправлял письмо, в котором выражал беспокойство.

- Мы сказали, что новое постановление содержит лучшие регуляции, чтобы снизить риски для окружающей среды и заняться теми вопросами, которые касаются окружающей среды, поскольку экономические вопросы, как известно, входят в компетенцию Министерства коммуникаций, и если мы говорим о новых схемах финансирования или платах, то это в свою очередь относится к Министерству финансов.

- Сейчас Эстония не получает никакой выгоды от опасной коммерческой деятельности. А российские предприниматели на нефти зарабатывают миллионы, при этом природа Эстонии находится под угрозой. Почему вы утверждаете, что никакой угрозы нет, и почему российские бизнесмены зарабатывают на нас?

- [Спросите] у людей, которые занимаются экономическими анализами, мы занимаемся введением требований по окружающей среде.

- Но ваши регуляции по окружающей среде позволяют российским предпринимателям зарабатывать деньги на нашей стране и природа Эстонии находится в опасности. Как так может быть, что наше Министерство окружающей среды составило постановление, служащее интересам российских предпринимателей?

- Наше Министерство окружающей среды составило это постановление, чтобы снизить риски для окружающей среды и выполнить требования, мы не сталкивались с теми вопросами, о которых вы говорите.

Нынешний министр поднял эту тему. Мы хотим ее всесторонне проанализировать и внести необходимые изменения как в постановление, так и на соответствующих якорных стоянках. Мы проверили, что в действительности эти бункеровки происходили рядом с так называемыми природоохранными зонами, то есть в действительности никакого угрозы для природоохранной зоны они не представляли.

Да, в смысле принципа профилактики, если на это обращено внимание, безусловно это нужно учитывать. И мы сделаем такое предложение соответствующим учреждениям, но мы не определяем эти якорные остановки, это в компетенции других учреждений.

- Но оценка угрозы окружающей среде находится в зоне управления вашего министерства, другие министерства даже при наличии доброй воли не могут этого сделать. Это вызывает подозрение, почему вы создаете такие юридические заторы? Ясно же, что если произойдет несчастный случай, это нанесет вред всему Балтийскому морю.

- В море имеется большая угроза по сравнению с чем? По сравнению с землей это не всегда так, поскольку на земле могут быть даже большие угрозы, но то, что касается юридических аспектов, тут тоже были привлечены юристы, это согласовали разные министерства, компетентные чиновники, так что это прошло всесторонний процесс законотворчества, как это и происходит с постановлениями.

- Как все же получилось так, что это постановление начало служить интересам российских нефтяных предпринимателей, а эстонская природоохранная зона оказалась в опасности?

- Это говорите вы, таких анализов никто серьезно не рассматривал. Определенно люди, которые занимаются экономическими и финансовыми анализами, должны обдумать, есть ли в этом зерно истины и как к этому относиться. С 31 марта будут восстановлены платы на водных путях. В связи с этим так или иначе такая деятельность будет обложена налогами. Достаточно этого или нет — в этом и заключается идея, почему постановление нужно пересмотреть и проконсультироваться, а при необходимости дополнить.

- Тут и анализа не нужно, если фирмы рекламируют: «Зачем вы качаете в портах, в которых дорого? Приходите на полуостров Пакри и качайте здесь дешевле». Тут не нужно анализировать, понятно, что на Эстонии зарабатывают.

- Как уже было сказано, с 31 марта восстанавливаются налоги на водные пути. Если эти платы нужно повысить или изменить настолько, что это переместило бы транзит из одного места в другое, оценка этому, очевидно, будет дана в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций.

- Вопрос все же в перекачке больших объемов с судна на судно. Это все же регулируете вы. Вы могли ввести такие же жесткие регуляции, как в Финляндии, чтобы это можно было делать за серьезную плату в конкретных местах. Почему вы этого не сделали?

- Как я уже неоднократно сказал, это постановление прошло согласование, и в ходе него таких вопросов не поднималось.

- Вы много лет работаете в Министерстве окружающей среды, в свое время вас очень ценили за совершенное владение английским языком, который вы предположительно освоили, работая в сфере радиоразведки советской армии. Также у вас совершенный русский язык, вы получили докторскую степень в Ленинградском политехническом институте. Корни нынешнего скандала могут скрываться в тесных связях с русскими? Какие связи у вас вообще с российскими государственными служащими?

- Нет! Это вообще к делу не относится, в данном случае ответ на все эти вопросы: «Нет».

- Но расскажите, какие связи у вас сейчас с российскими чиновниками и бизнесменами.

- С российскими бизнесменами никаких связей нет.

- А с чиновниками?

- С чиновниками - как у всех наших госучреждений: есть официальные рабочие контакты. Это обычное дело.

- Но решения вы почему-то принимаете в их интересах?

- Это ваша трактовка, я решений в их интересах не принимал.

- Данное же постановление служит же, прежде всего, их интересам.

- Это ваша интерпретация, я так не считаю, речь идет о постановлении по охране окружающей среды и касается требований по окружающей среде для судов, которые перегружают груз с одного на другое.

- И это имеет очень большое экономическое влияние, мы говорим о миллионах.

- Это вы так говорите, у нас такой оценки нет.

- Вы можете заверить, что вы не получали ни от кого никаких компенсаций?

- Могу заверить, что я ни от кого не получал никаких компенсаций.

- Вся эта ситуация создает очень плохое мнение о вашем министерстве. Нашей стране нанесен большой ущерб, была и потенциальная угроза для  окружающей среды. Факт, что ничего плохого не произошло, но угроза была все же огромная. Глядя на все это, готовы ли вы взять на себя ответственность и уйти с отставку с поста вице-канцлера?

- Это вообще к делу не относится, поскольку есть предпринятые действия, проведен открытый процесс законотворчества. Та ситуация, которая имеется сейчас, по сути, такая же, что была в течение десяти лет, ничего особенного тут нет.

Не вижу никаких причин, чтобы не рассмотреть это постановление заново и, как выразил пожелание министр, временно остановить регистрацию новых ходатайств.

- Ждать ли теперь нормализации и ужесточения условий?

- Нужно ждать, что мы обязательно внесем изменения и конкретно эта зона у Пакри, о которой так много говорится, будет оттуда изъята, потому что в ней нет потребности. Этот вопрос был поднят только сейчас, очень многие годы существовала точно такая же ситуация.

- Уходить в отставку вы не планируете?

- Не планирую.

Тынис Мёльдер. ФОТО: Remo Tõnismäe

Министр окружающей среди остановил перегрузку с судна на судно в эстонских водах

Вчера министр окружающей среды Тынис Мёльдер отправил министру внутренних дел Кристьяну Яани письмо, в котором попросил временно с понедельника, 8 февраля, остановить выдачу разрешений на перегрузку товаров с судна на судно в эстонских водах.

По словам министра, остановка выдачи разрешений необходима для точного выяснения обстоятельств, связанных с этой деятельностью.

«Хочу убедиться в том, насколько всесторонне обеспечена безопасность для окружающей среды и здоровья людей при перегрузке товаров с судна на судно. Поэтому мы пересмотрим действующие правовые акты. Департаменты, находящиеся в подчинении у разных министерств, проанализируют, как изменить правила STS-операций», - сказал Мёльдер.

На предстоящие выходные уже выдано одно разрешение на STS-операцию. Деятельность этих судов проверят инспекторы по охране окружающей среды, которые подойдут на судах Департамента полиции и погранохраны. Складирование газового конденсата происходит на якорной стоянке «H», расположенной рядом с островом Найссаар.

Министерство окружающей среды отметило, что в последние недели в СМИ распространялась противоречивая информация, якобы перегрузка товаров с судна на судно происходит на якорной стоянке «D» в Палдиски. В сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны и Департаментом окружающей среды Министерство окружающей среды установило, что две прошедшие в этом году перегрузки произошли не в этой зоне (несмотря на неоднократные вопросы, министерство не ответило о семи прежних случаях). Андрес Эйнманн

Запрос о связям с Россией вывел из себя тефлонового человека

То, что вице-канцлер Министерства окружающей среды Харри Лийв (70) не берет на себя никакой ответственности за скандал с перекачкой нефти и твердит о законности, не удивило людей, которые работают вместе с ним: в министерстве бюрократически последовательного Лийва называют тефлоном или тефлоновым человеком.

«Человек с закрытым характером и очень упрямый», - так охарактеризовал Лийва один его бывший коллега. В ходе данного Postimees интервью Лийв тоже сохранял бюрократизм, за исключением вопросов о его возможных личных связей с российскими бизнесменами. Это вывело Лийва из себя.

Его бойкое общение с русскими является не только актуальным (Лийв является сопредседателем совместной эстонско-российской комиссии по защите и бережному использованию приграничных водоемов), но уходит корнями на десятки лет в прошлое.

Защитивший докторскую степень в Ленинградском политехническом институте Харри Лийв в совершенстве владеет русским языком, как и английским, которые он выучил, как заверили источники издания, во время работы в радиоразведке советской армии.

Дает ли биография Лийва основания подозревать его в работе в интересах российских предпринимателей? «Я читал эти статьи, и меня встревожило это: как такое возможно, это небрежность или злой умысел?» - сказал о возможных причинах деятельности Харри Лийва бывший министр внутренних дел Андрес Анвельт. О возможной связи с российскими бизнесменами он сказал, что этого исключать нельзя, но вероятность мала: «У высокопоставленных чиновников, в том числе канцлеров и вице-канцлеров, имеется разрешение на доступ к государственным тайнам и засекреченной внешней информации. При получении разрешения проверяется фоновая информация о человеке и круг его общения. В бочке меда может быть ложка дегтя, поскольку мы видим, что время от времени среди наших чиновников находятся люди, которые поступали незаконно, иногда даже в интересах спецслужб других стран. Херманн Симм и другие. Но, подчеркну еще раз, что я не проводил бы здесь параллели. Часто на принятия таких решений влияет халатность, безразличие и нежелание углубляться в последствия».

«Не хочу верить, это было бы очень печально, - сказал о возможной работе в интересах российских бизнесменов эксперт по экономике и транзиту Райво Варе. - Скорее тут речь о понимании, что все время так было и ничего не происходило». Однако Варе отметил, что опасную и ущербную для Эстонии можно быстро и просто прекратить: «STS-операции можно проводить только в портах и все». Юлле Харью

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