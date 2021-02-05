Вице-канцлер о льготах на опасный нефтяной бизнес: я бы это так не называл

Запрос о связям с Россией вывел из себя тефлонового человека

То, что вице-канцлер Министерства окружающей среды Харри Лийв (70) не берет на себя никакой ответственности за скандал с перекачкой нефти и твердит о законности, не удивило людей, которые работают вместе с ним: в министерстве бюрократически последовательного Лийва называют тефлоном или тефлоновым человеком.

«Человек с закрытым характером и очень упрямый», - так охарактеризовал Лийва один его бывший коллега. В ходе данного Postimees интервью Лийв тоже сохранял бюрократизм, за исключением вопросов о его возможных личных связей с российскими бизнесменами. Это вывело Лийва из себя.

Его бойкое общение с русскими является не только актуальным (Лийв является сопредседателем совместной эстонско-российской комиссии по защите и бережному использованию приграничных водоемов), но уходит корнями на десятки лет в прошлое.

Защитивший докторскую степень в Ленинградском политехническом институте Харри Лийв в совершенстве владеет русским языком, как и английским, которые он выучил, как заверили источники издания, во время работы в радиоразведке советской армии.

Дает ли биография Лийва основания подозревать его в работе в интересах российских предпринимателей? «Я читал эти статьи, и меня встревожило это: как такое возможно, это небрежность или злой умысел?» - сказал о возможных причинах деятельности Харри Лийва бывший министр внутренних дел Андрес Анвельт. О возможной связи с российскими бизнесменами он сказал, что этого исключать нельзя, но вероятность мала: «У высокопоставленных чиновников, в том числе канцлеров и вице-канцлеров, имеется разрешение на доступ к государственным тайнам и засекреченной внешней информации. При получении разрешения проверяется фоновая информация о человеке и круг его общения. В бочке меда может быть ложка дегтя, поскольку мы видим, что время от времени среди наших чиновников находятся люди, которые поступали незаконно, иногда даже в интересах спецслужб других стран. Херманн Симм и другие. Но, подчеркну еще раз, что я не проводил бы здесь параллели. Часто на принятия таких решений влияет халатность, безразличие и нежелание углубляться в последствия».

«Не хочу верить, это было бы очень печально, - сказал о возможной работе в интересах российских бизнесменов эксперт по экономике и транзиту Райво Варе. - Скорее тут речь о понимании, что все время так было и ничего не происходило». Однако Варе отметил, что опасную и ущербную для Эстонии можно быстро и просто прекратить: «STS-операции можно проводить только в портах и все». Юлле Харью