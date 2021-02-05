Пт, 5.02.2021
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Март Хельме
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  • Подведены под крышу первые три дома нового жилого квартала в Табасалу
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Подведены под крышу первые три дома нового жилого квартала в Табасалу

Новые дома жилого комплекса Tabasalu Kodu. ФОТО: Invego

В новом жилом квартале, который строится в Табасалу, первые три дома одновременно достигли своей окончательной высоты и будут завершены до начала нового учебного года. Более трети квартир уже продана.

По словам Кристьяна-Тора Вяхи, руководителя Invego, фирмы-девелопера жилого комплекса Tabasalu Kodu, жители нового квартала - это в первую очередь молодые семьи. «Растет современный городок, связанный с образованием, ведь рядом строится государственная гимназия. Просторные балконы и лифты во всех многоквартирных домах также значительно облегчат жизнь родителям маленьких детей. Будет построена и игровая площадка», - рассказал Вяхи.

Вяхи подчеркнул, что Табасалу уже высоко ценится как готовая среда для проживания, но здесь десятилетиями не строили современного  многоквартирного жилья: «К настоящему времени почти половина квартир нашла своих хозяина, и люди делают этот выбор очень осознанно», - добавил руководитель Invego.

Конечно, традиционного праздника стропил в сегодняшних условиях не проводили, но без благодарности рабочему коллективу, конечно же, не обошлось.  

Всего в комплексе Tabasalu Kodu будет построено 102 жилища: четыре рядных дома и четыре многоквартирных с большими квартирами – трех-, четырех- и пятикомнатными.  

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