Правительство Латвии вводит запрет на въезд в страну без веской причины

Поправки предусматривают, что въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, к которым относятся работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

Поправки предусматривают также, что временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны, так как там высока распространенность новых штаммов Covid-19.

С разрешения министра сообщения возможно осуществлять пассажирские перевозки, но не более пяти пассажиров, частным воздушным транспортом и бизнес-рейсами, нерегулярные пассажирские перевозки транзитом, специально организованные перевозки работников для доставки к месту работы, специально организованные перевозки спортсменов для участия в соревнованиях за рубежом и в международных соревнованиях в Латвии.

Соответствие вышеупомянутым критериям лиц, желающих въехать в Латвию, должно быть подтверждено ими самими при заполнении электронной анкеты на сайте covidpass.lv. При заполнении электронной анкеты нет необходимости прилагать документальные или другие достоверные доказательства причин въезда, но они должны иметься при себе, чтобы предъявить Государственной пограничной охране или Государственной полиции по их запросу.