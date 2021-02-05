EKRE выдвинет Кинго на пост председателя комиссии по надзору за учреждениями безопасности

Кинго и сейчас возглавляет эту парламентскую комиссию, но она может остаться на своем посту несмотря на то, что EKRE ушла в оппозицию. Дело в том, что в комиссию входит по одному депутату от каждой фракции, а в прошлой коалиции, в которую входила и EKRE, было три стороны, то есть место председателя комиссии тогда получила коалиция. После смены правительства в коалицию вошли две партии. В оппозиции же сейчас три партии.
Согласно договоренности оппозиционных партий, EKRE получит место зампредседателя в комиссиях по культуре, сельской жизни, государственной обороне и специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности. На пост председателя спецкомиссии EKRE и намеревается выставить кандидатуру Кинго. Если Кинго пройдет, то, вероятно, станет решающим, как в комиссии будет голосовать представитель от Социал-демократической партии. Сейчас эту партию представляет Ивари Падар.
Специальная комиссия по надзору за службами безопасности, действующая при Рийгикогу, осуществляет надзор за деятельностью государственных исполнительных органов в службах безопасности и розыскных ведомствах.
Место председателя оппозиция может получить и в других комиссиях: соцдемам может достаться место председателя спецкомиссии по борьбе с коррупцией, а «Отечеству» – в комиссии по контролю государственного бюджета.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!