EKRE выдвинет Кинго на пост председателя комиссии по надзору за учреждениями безопасности

Кинго и сейчас возглавляет эту парламентскую комиссию, но она может остаться на своем посту несмотря на то, что EKRE ушла в оппозицию. Дело в том, что в комиссию входит по одному депутату от каждой фракции, а в прошлой коалиции, в которую входила и EKRE, было три стороны, то есть место председателя комиссии тогда получила коалиция. После смены правительства в коалицию вошли две партии. В оппозиции же сейчас три партии.