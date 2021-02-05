Фото ⟩ Дети учатся, родители работают, а как разделить пространство, чтобы не мешать друг другу?

Опрос IKEA «Жизнь дома»* показал, что 36% жителей Эстонии работают из дома в период ограничений. Но не у всех есть удобное место для работы и учебы, и треть жителей хотела бы улучшить эти условия. Личное пространство можно улучшить с помощью советов дизайнера IKEA Элийсе Таммекиви.

«При работе из дома во время онлайн конференций мы показываем гораздо больше личного пространства, чем хотелось бы: дети и шум, личные вещи на заднем фоне – все это вызывает неудобство и даже неловкость. Есть несколько способов, как создать профессиональный фон для видео звонков», – говорит дизайнер.

А что за спиной?

ФОТО: Пресс-фото

Первый шаг – проверить, что видит камера и что вам бы хотелось скрыть. Открытые ящики и двери в другую комнату раскрывают больше информации, чем вам бы хотелось, и даже отвлекают вас и коллег. Для более подготовленного образа и большей приватности, оцените возможность создания однородного фона: например, шторы или полки.

«Порой нам не нужно больше места, а просто нужно правильно использовать то, что уже есть. Один из простых способов деления пространства – использование ширмы. Ширма создает ощущение стены и дает личное пространство. Это решение подойдет для создания нейтрального фона при видео звонках, если не хочется показывать бытовые вещи коллегам», говорит Таммекиви.

Дизайнер подчеркивает, что схожий эффект можно получить с помощью занавесок, которые при необходимости можно открыть или закрыть.

Для разделения пространства подойдут книжные полки, которые отлично выглядят со всех сторон. Если на полки поставить ящики, то они уже не будут просматриваться насквозь, а в ящики можно складывать вещи, необходимые для работы и учебы.

Ширма. ФОТО: Ikea

Рабочую зону можно сделать в неиспользуемых пространствах, например, нише или даже в шкафу. Это поможет, не ограничивая жилое пространство, оборудовать небольшую зону для работы или учебы.

«Выбирайте узкий стол и стул или табурет с регулируемой высотой, который при необходимости можно задвинуть под стол. Табурет занимает меньше места, чем стул, и когда вы сидите на нем, задействуются мышцы спины и улучшается осанка. Если место не позволяет, то можно поставить полки или откидной столик, у которого нет ножек, и он занимает меньше места», – говорит дизайнер.

ФОТО: Ikea

Для тех, у кого нет возможности создать полноценное рабочее место, и приходится работать за обеденным столом или нужно несколько раз за день переезжать с места на место, дизайнер советует использовать тележку.

«С тележкой вы можете создать рабочее место, например на кухне, положив туда компьютер, зарядку и документы. Удобно собранная тележка будет мотивировать на продуктивный рабочий день. Кстати, эргономичному и удобному стулу всегда найдtтся место в доме, в конце рабочего дня его можно использовать за ужином», – считает дизайнер.

Еще одно решение - подставка для лаптопа, которую вечером можно использовать, как журнальный столик у дивана или кровати. Это решение подойдет и для тех, кто любит сидеть на диване, но для компьютера нужна подставка.

«Почти у всех можно найти место для работы стоя. Для тех кому приходится в основном сидеть, можно создать высокое рабочее место, поставив на обеденный стол или подоконник поднос на ножках - и готово, можно работать!» 1

ФОТО: Ikea

Учась и работая из дома, стоит подумать о хранении необходимых для этого вещей. Особенно это важно при работе в гостиной, поэтому стоит использовать коробки и ящики, чтобы хранить все документы, бумаги, заметки в сохранности.

«Для того, чтобы на письменном столе не было хаоса, стоит подумать о хранении мелочей. Коробки, органайзеры для канцелярских принадлежностей, папки для бумаг и зарядки с прищепками - придут на помощь, чтобы каждое утро было легко найти необходимое», - говорит Таммекиви.

ФОТО: Ikea

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