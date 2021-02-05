Картина дня: задержание Андрея Вестеринена, скандал вокруг хутора ездовых собак и интервью с ласнамяэским стрелком
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 февраля.
Кирилл Орлышев, который две недели назад колесил по улицам Таллинна на черном BMW и стрелял из окна из стартового пистолета, сказал в интервью Postimees, что это была шутка, но неудачная.
Правительство Латвии приняло решение запретить с 11 по 24 февраля въезд в страну без веской причины из всех стран ЕС, Швейцарии и Великобритании. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5205 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 596, то есть 11,5% от общего количества. Читать далее...
В социальных сетях в конце января стали распространяться посты, обращающие внимание на плохое обращение с ездовыми собаками в одном из эстонских питомников, предлагающих услугу катания на собачьих упряжках. Читать далее...
В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу против политика Алексея Навального о клевете на ветерана. Читать далее...
Вчера министр окружающей среды Тынис Мёльдер сообщил, что приказал временно остановить выдачу разрешений для перегрузку товаров, в том числе сырого топлива, с судна на судно в эстонских водах. Читать далее...
Участие в протестных акциях в поддержку Алексея Навального для некоторых россиян обернулось потерей работы. Некоторых арестовали за участие акциях, а потом уволили из-за отсутствия на рабочем месте. Кто-то был уволен за идеологические взгляды или поддержку Навального в социальных сетях. Читать далее...
Программе Kuuuurija написали сразу несколько человек, которые утверждают, что мать и сын, участвовавшие в программе, вышедшей в эфир в понедельник, 1 февраля, в минувшую субботу подверглись нападению, и в дело пришлось вмешаться полиции. Читать далее...
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