Картина дня: задержание Андрея Вестеринена, скандал вокруг хутора ездовых собак и интервью с ласнамяэским стрелком

Видео 〉 Устроивший стрельбу из окна BMW Кирилл: в тюрьму я не хочу

Кирилл Орлышев, который две недели назад колесил по улицам Таллинна на черном BMW и стрелял из окна из стартового пистолета, сказал в интервью Postimees, что это была шутка, но неудачная.

Правительство Латвии вводит запрет на въезд в страну без веской причины

Правительство Латвии приняло решение запретить с 11 по 24 февраля въезд в страну без веской причины из всех стран ЕС, Швейцарии и Великобритании. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 596 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5205 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 596, то есть 11,5% от общего количества. Читать далее...

Популярный в Эстонии хутор ездовых собак обвинили в плохом обращении с животными

В социальных сетях в конце января стали распространяться посты, обращающие внимание на плохое обращение с ездовыми собаками в одном из эстонских питомников, предлагающих услугу катания на собачьих упряжках. Читать далее...

Навального снова привезли в суд. Обвиняют в клевете на ветерана

В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу против политика Алексея Навального о клевете на ветерана. Читать далее...

Вице-канцлер о льготах на опасный нефтяной бизнес: я бы это так не называл

Вчера министр окружающей среды Тынис Мёльдер сообщил, что приказал временно остановить выдачу разрешений для перегрузку товаров, в том числе сырого топлива, с судна на судно в эстонских водах. Читать далее...

«Аморальный поступок». Участников протестных акций в России увольняют или принуждают уйти с работы

Участие в протестных акциях в поддержку Алексея Навального для некоторых россиян обернулось потерей работы. Некоторых арестовали за участие акциях, а потом уволили из-за отсутствия на рабочем месте. Кто-то был уволен за идеологические взгляды или поддержку Навального в социальных сетях. Читать далее...

Живущие в промерзшей квартире герои программы Kuuuurija стали жертвами физического насилия

Программе Kuuuurija написали сразу несколько человек, которые утверждают, что мать и сын, участвовавшие в программе, вышедшей в эфир в понедельник, 1 февраля, в минувшую субботу подверглись нападению, и в дело пришлось вмешаться полиции. Читать далее...