«Боялась стать подопытным кроликом»: эстонские медсестры о вакцинации от коронавируса

Поначалу новая вакцина немного пугала, но благодаря знакомству с информацией, подкрепленной фактами, положительным опытом коллег и желанием защитить близких и пациентов от коронавируса, медсестры были готовы к вакцинации. После вакцинации они чувствуют облегчение, но все равно строго соблюдают все меры безопасности.
Карийна Кюннап, медсестра из Пярну
Решение о вакцинации пришло не сразу. Поскольку эта вакцина (Pfizer/BioNTech Comirnaty) считается новой, у меня были вопросы и опасения. Я изучила материалы, подкрепленные фактами, и решила, что для меня эта вакцина безопасна и необходима. Я не помню, чтобы мне делали такую безболезненную вакцину раньше. Побочных эффектов не было.
Приятное ощущение – мы еще на один шаг ближе к тому, чтобы мы могли жить более свободно.
Реэлика Кальюранд, медсестра отделения интенсивной терапии
Я работаю медсестрой в отделении интенсивной терапии с больными COVID-19. Я ежедневно вижу, насколько серьезно это заболевание и сколько семей оно разделяет. Однако записываться в очередь на вакцинацию я не торопилась, читала всякую литературу, чем вызывала у себя больший страх и замешательство. Я в буквальном смысле боялась стать «подопытным кроликом».
Мое восприятие изменилось за секунды, когда 27 декабря 2020 года появились первые фотографии привитых и счастливых коллег.
Как они это сделали, а я нет?! Увидев эти фотографии, я поняла, что отказ от вакцинации может поставить под угрозу меня и мою семью, мою мать, отца, коллег, пациентов, которые уже и так борются с причиной своей госпитализации. Хочу ли я взять на себя эту ответственность? Конечно, нет…
На сегодня я уже вакцинирована, все прошло без побочных эффектов. Мои глаза не светятся, уши не выросли, и я почувствовала облегчение. Надежду. Приятное ощущение того, что я смогла сделать что-то важное, исторически значимое. Да, мы не знаем, что произойдет завтра, но если мы не попытаемся сделать первый шаг навстречу завтрашнему дню, сделав прививку, то мы так и не узнаем…
Пусть я стану вашим примером, а вы примером кого-то другого. Только так мы дадим шанс тому, что завтра мы вернемся к привычной жизни.
Алексей Гайдаенко, руководитель отдела развития сестринского дела
Решение о вакцинации было принято, как только стало ясно, что начнется вакцинации от COVID-19. Я верю в вакцинацию, история знает много историй успеха, достигнутых благодаря вакцинам. Работая в отделении интенсивной терапии, я сталкивался с различными заболеваниями, при которых вакцина могла бы спасти человеческую жизнь, такими как столбняк. У любых действий есть свои последствия, включая как вакцинацию, так и лечение болезней, но я предпочитаю их предотвращать и инвестировать в свое здоровье.
17 января мне сделали вторую прививку от COVID-19, и на данный момент мне не на что жаловаться. После первого укола я почувствовал боль в месте инъекции, но это естественная реакция организма. Никаких общих реакций или нарушений не было. Даже при вакцинации от гриппа каждый раз после укола в течение нескольких часов возникает какое-то так называемое ощущение гриппа, которого на этот раз не было. Я могу сравнивать, так как у меня 15-летний опыт вакцинации от гриппа.