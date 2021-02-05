Чиновник посоветовала покупать билеты только у авиакомпаний

Руководитель отдела потребительской среды TTJA Яана Таэль посоветовала в передаче «Актуальная камера» покупать билеты на самолет напрямую у авиакомпаний и не пользоваться услугами посредников.

Турфирмы указали, что по словам Таэль, большая проблема возникает у тех людей, которые купили билеты на посреднических порталах, но не уточнила, что авиабилеты можно купить и у туристических предприятий.

«Считаем высказывание TTJA прямым вмешательством в рыночную конкуренцию. То, что зарегистрированные в Эстонии турфирмы приравнивают к не заслуживающим доверия посредникам, ставит их в сложную ситуацию», - признала в открытом обращение генеральный секретарь союза Марианн Лугус.

«Мы понимаем, что речь может идти о неясно высказанной работником TTJA информации, а не о позиции чиновника департамента. Ждем оглашения позиции чиновника TTJA и, в случае если департамент считает, что зарегистрированные в Эстонии турфирмы не заслуживают доверия, объяснения этой позиции», - потребовал союз.

Объяснения TTJA

В ответ на критику турфирм TTJA уточняет, что практика показала, что потребители, купившие авиабилеты у интернет-посредников могут ждать возврата денег дольше, чем те, кто купил билеты напрямую у перевозчика или в каком-то турбюро.

Есть интернет-порталы, которые удалили со своих сайтов все контактные данные или прежде с ними невозможность было связаться. Поэтому мы напомнили потребителям, чтобы они до покупки билета на самолет изучили репутацию продавца.

«С неизвестным предприятием, работающим только в интернете, в случае возникновения проблем намного сложнее связаться, чем, например, с турбюро, услуги которого потребляются уже много лет», - объяснил департамент и отметил, что безопаснее покупать билеты у зарегистрированных в Эстонии турфирм или напрямую у авиакомпании.

Стоимость аннулированного билета авиаперевозчику придется вернуть в течение семи дней, для чего перевозчик ведет непрерывную работу, но департамент просит потребителей разумно относиться к возможным задержкам.