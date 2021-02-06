От редакции ⟩ Хайпуем как умеем, а умеем мы плохо

Сначала лавина злобы, оскорблений и угроз обрушилась на руководителя научного совета, вирусолога Ирью Лутсар. Спровоцировал ее юрист и ярый ковид-диссидент Андрей Вестеринен, решивший провести стрим в момент телефонного разговора с вирусологом. Как отметил антигерой этой недели, запись их разговора и дальнейшая публикация в Facebook не противоречит действующему законодательству, а значит, он ничего не нарушил. Так-то оно так, только вот об этике юрист почему-то забыл.

Во-первых, устраивать прямую трансляцию, не предупредив об этом вторую сторону, аморально. Оказавшиеся сейчас во всем мире на волне популярности треш-стримы, поражающие своей глупостью и жестокостью, теперь, видимо, добрались до Эстонии. Совершенно точно, что не записанный, а просто пересказанный разговор с вирусологом не привел бы к порицанию со стороны общественности. А так — жирный дизлайк за хайп ради хайпа.

Во-вторых, указывать мобильный телефон вирусолога, понимая, что это приведет к потоку звонков от таких же скучающих противников научного подхода к борьбе с коронавирусом, крайне некрасиво. Да, ее номер есть в открытом доступе в интернете и каждый более-менее соображающий пользователь в состоянии его найти. Но не каждый станет этим заниматься, а когда личные данные подают буквально на блюдечке, желание воспользоваться ими увеличивается в разы. Так и случилось. В лучшем случае последователи Вестеринена звонили Лутсар и молчали, тяжело дыша в трубку, в худшем — называли ее душегубкой и обвиняли в убийствах (!) пациентов в отделениях интенсивной терапии. Жирный дизлайк за такую провокацию.

В-третьих, звонить поздним вечером и целый час буквально мурыжить Ирью Лутсар, когда она на первых минутах разговора объясняет, что научный совет идет дополнительной нагрузкой к ее основной работе, то есть человек уже год живет в сумасшедшем ритме, не зная сна и отдыха, очень эгоистично. Почему так было сделано? Полагаю, что просто вечером можно собрать побольше людей за компьютерами, которые каким-то образом выразят свои реакции. От нас реакция одна — еще один дизлайк.

В свое оправдание Вестеринен заявил, что неудобные вопросы требуют ответа. С этим сложно не согласиться, только вот членов научного совета, да и всех остальных, кто занимается решение проблем коронакризиса, нельзя обвинить в том, что они отмалчиваются где-то в сторонке. Злосчастный разговор, выложенный в Сеть, является тому наглядным подтверждением.

Второй эпизод этой недели выглядит еще страшнее, так как связан не с вербальной, а с физической атакой. В среду вечером незнакомец облил неизвестной жидкостью (предположительно мочой) члена научного совета и главврача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга, который садился в свою машину на парковке медучреждения в Мустамяэ. Злоумышленник сбежал. Полиция полагает, что нападение не было случайным: преступник ждал жертву и был готов к нападению.

Стражи порядка приступили к выяснению обстоятельств произошедшего, а в четверг в рамках расследования нападения на медика — внимание — задержали уже хорошо известного нам Вестеринена. К настоящему моменту он освобожден и подозреваемым не числится. Таким образом, мотивы и личность преступника по-прежнему неизвестны, но в любом случае это крайне тревожный сигнал для нашего общества.