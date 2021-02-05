Хотите купить квартиру? ⟩ Пять самых крутых новостроек Таллинна

Жилой дом Rocca Towers. ФОТО: KV.EE

Новостройка Rocca Towers расположена в культовом месте, в самом сердце Рокка-аль-Маре, рядом с морем, озером и зеленью зоопарка. Благодаря одноименному виадуку центр города значительно приблизился. В жилом комплексе предлагаются семейные апартаменты, подходящие для инвестиций небольшие студии, а также коммерческие помещения.

Новостройка Vabriku 59. ФОТО: KV.EE

В 2021 году историческое здание на Вабрику, 59 начнет новую жизнь - новое жилое здание так и будет так называться - Vabriku 59. Здесь будет создана приятная домашняя обстановка с большой дворовой территорией. Проект поспособствует сокращению выбросов CO2 - историческое здание в значительной степени сохранилось. Энергоэффективность и низкие коммунальные платежи также важны. В доме будет 29 квартир, от однокомнатных до четырехкомнатных площадью от 26,4 до 84,8 квадратных метров. Срок сдачи дома - декабрь 2021 года.

Kindrali majad - «Генеральские дома». ФОТО: City24

Kindrali majad on osa uuest südalinna külje all asuvast Kristiine City linnakust, mis pakub mitmekülgseid võimalusi igas vanuses elanikele. Valikus on nii viietoalised kui ka eraldi sissepääsuga ühetoalised esimese korruse stuudiokorterid. Дома генерала являютсяЭто часть нового городка Kristiine City, который находится рядом с центром города и предлагает разнообразные возможности для жителей всех возрастов. В жилом комплексе есть как пятикомнатные квартиры, так и однокомнатные студии с отдельным входом на первом этаже.

Жилой квартал Mäepealse. ФОТО: KV.EE

В восьмиэтажном доме 38 квартир. На выбор предлагаются одно- и четырехкомнатные квартиры площадью 29,3-75,5м2. Квартиры укомплектованы кухонной мебелью и техникой. В большинстве квартир есть балконы.

Проект Katze maja. ФОТО: KV.EE

Архитекторы нового комплекса, который будет завершен в первой половине 2021 года, явно черпали вдохновение в окружающей дом атмосфере. Утопающие в зелени дворы, красивые деревянные дома, дружелюбная и открытая обстановка - это часть идентичности и чувства общности жителей Кассисаба. В доме восемь двух-, трех- и четырехкомнатных квартир площадью 30,1–129,4 м2.

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