Пт, 5.02.2021
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Калле Лаанет
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Любители зимнего отдыха штурмуют лыжные центры по всей Эстонии

Kuutsemäelgi on avatud kõik nõlvad ning suusakeskus töötab täistuuridel. ФОТО: Arvo Meeks

Пришедшая впервые за несколько лет настоящая зима и недавние коронавирусные ограничения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа придали мощный толчок развитию внутреннего туризма. Народ устремился на горнолыжные склоны Южной Эстонии и Кивиыли и развлекается там, как будто и нет никакого злобного вируса. Люди, уставшие от ограничений, активно пользуются возможностями зимнего отдыха, пишет Postimees.

По словам Мадиса Олта, одного из владельцев Центра приключений Кивиыли, нынешний январь стал самым успешным за многие годы, несмотря на пандемию. «До сих пор лучшая зима, как с точки зрения погоды, так и с точки зрения оборота, была в 2013 году, когда мы открыли центр, мы также можем быть довольны и 2018 годом, но эта зима, если только ограничения не введут вновь, будет рекордной из-за большого количества снега».

По словам Олта, после спорных ограничений, введенных в Ида-Вирумаа перед Рождеством, 5 января центр снова открыли, и тогда как раз и установилась хорошая зимняя погода. «В Суусамяэ на самом деле очень легко соблюдать коронавирусные правила, - отметил Олт. - На холме достаточно места, а сами лыжи обеспечивают достаточную дистанцию в очереди на подъемник». 

Обилие снега также радует туристические компании Южной Эстонии. Центру отдыха Куутсемяэ возле Отепя пришлось даже ограничить количество любителей зимних видов спорта. «Грех жаловаться», - сказал Прийт Таммемяги, руководитель акционерного общества Äärmusliku Spordi AS, который управляет горнолыжными склонами Куутсемяэ и Мунакаc. 

«Поскольку в настоящее время зарубежного туризма нет, люди ищут возможности для отдыха в Эстонии», - добавил он.

Рост цен помог взять ситуацию под контроль

По словам Таммемяэ, после праздников нагрузка на трассы для слалома была настолько велика, что компания начала ограничивать количество посетителей. «У нас не было других эффективных мер по ограничению количества посетителей, кроме как временно приостановить продажу билетов», - сказал Таммемяэ, по словам которого цена билетов на какое-то время была почти удвоена. 

«Повышение цен помогло соблюсти установленные ограничения», - говорит Таммемяги.

В то время было меньше открытых лыжных трасс, но теперь большое количество снега позволяет держать все трассы открытыми и работать на полную мощность, а цены вернулись на нормальный уровень.

По словам Таммемяги, коронавирусные правила труднее всего соблюдать в помещениях, где применяется правило 50-процентной заполняемости, за соблюдением которого следят сотрудники охраны. 

Äärmusliku Spordi AS работает в трех горнолыжных центрах: помимо Куутсемяэ и Мунамяги, они также предлагают людям зимние развлечения в горном парке Vimka в Виймси. Если в будний день в одном центре находится несколько сотен любителей зимнего отдыха, то общее количество посетителей на склонах трех центров в субботу может превысить 1500.

"К ограничениям относятся с пониманием, - сказал Таммемяги. - Сейчас мы справляемся в наших центрах, но мы везде предупреждали, что можем ограничить продажу билетов без предупреждения и повысить цены. Мы постоянно отслеживаем и контролируем ситуацию".

Однако центры зимних видов спорта в Южной Эстонии - не единственные, где царит приятная снежная погода. По словам Ли Воолайд, генерального директора спа-отеля Kubija в Выру, январь был удачным месяцем, учитывая все ограничения. «Мы боялись худшего, - признала она. - Заполняемость в январе составила 59 процентов. Это немного ниже обычного января, но все же неплохо. По выходным мы заполнены до отказа, а по будням заполняемость обычная». 

«Поскольку остальная часть Эстонии сейчас тоже открылась из-за ослабления ограничений, а красивая зима распространилась по всей Эстонии, у людей появился больший выбор, - сказала Воолайд. - На данный момент, однако, по февральскому прогнозу также видно, что мы получим хороший баланс между доходами и расходами и дотянем до лучших времен». 

По словам Вооглайд, независимо от сезона юг Эстонии это надежное место назначения, куда приезжают в любом случае. «Большинство наших клиентов как летом, так и зимой составляют это местные туристы. В Вырумаа и Сетомаа есть на что посмотреть, сюда есть причина приехать и с другого конца Эстонии. Внутренний туризм здесь всегда был в несколько лучшем положении, чем где-либо еще», - заявила она. 

Введение новых правил всегда сбивает с толку

В то время, когда национальные ограничения сказываются на гостиницах, первые лучи надежды можно увидеть и в Ляэне-Вирумаа: например, в мызе Вихула количество посетителей увеличилось по сравнению с прошлым годом. Дина Киви, менеджер по маркетингу и проектам мызы Вихула, сказала, что, несмотря на тяжелые условия, заполняемость в мызе Вихула хорошая. «Цифры лучше, чем в то же время в прошлом году». В настоящее время самая сложная часть ведения бизнеса - это учет новых ограничений. 

А вот в раквереском Aqva spaa положение не очень хорошее - директор Роман Кусма сказал, что январь начался для компании печально.

 «Чтобы немного увеличить количество посетителей, мы запустили ценовую кампанию, но от начала 2020 года январь будет сильно отставать», - сказал Кусма. Если раньше в отеле заполняемость в феврале была на уровне около 50 процентов, то в этом году прогнозы показывают 30-процентную заполняемость.

«В настоящее время гостиничный бизнес настолько непредсказуем, что никакой подсчет не может отразить правду», - признал менеджер Aqva. Хотя, по словам Кусма, бронировки на долгий срок вперед сейчас не делаются, заметно, что конец февраля будет для компании немного лучше из-за школьных каникул. 

В Пярну людей меньше

Пропавшие возможности проведения досуга и затрудненные заграничные поездки, ставшие реальностью из-за коронавирусных ограничений, не коснулись пярнуских спа-центров во время зимних каникул, в то время как  местные рестораны не привлекают внимания даже внутренних туристов.

Если местные пабы и рестораны обеспокоены требованием о более раннем закрытии, которое только что вступило в силу, то, по словам Яана Ратника, члена правления Tervis Spaa Grupp, новые временные ограничения не сильно повлияют на них. «У нас были все эти другие ограничения и раньше, и 50-процентная загрузка была уже весной прошлого года», - сказал Ратник. В связи с ограничениями в Харьюмаа, в некоторые субботы в январе в отеле был даже аншлаг, а по пятницам заполняемость была на уровне 70%. 

В похожей ситуации находится спа-отель Estonia : в минувшие выходные был аншлаг, а в будние дни клиентов мало. «Зимой мы в минусе, так что мы с нетерпением ждем весны и лета», - сказал Андрус Альяс, глава Estonia Spaa.

Иностранных туристов, особенно финских отдыхающих, которые в предыдущие годы помогали пярнуским спа-отелям справляться в низкий сезон, здесь уже давно не видели.

В городских пейзажах Пярну зимние туристы отнюдь не бросаются в глаза, и в целом люди редко передвигаются по улицам. 

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