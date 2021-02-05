Любители зимнего отдыха штурмуют лыжные центры по всей Эстонии

«Поскольку остальная часть Эстонии сейчас тоже открылась из-за ослабления ограничений, а красивая зима распространилась по всей Эстонии, у людей появился больший выбор, - сказала Воолайд. - На данный момент, однако, по февральскому прогнозу также видно, что мы получим хороший баланс между доходами и расходами и дотянем до лучших времен».

По словам Вооглайд, независимо от сезона юг Эстонии это надежное место назначения, куда приезжают в любом случае. «Большинство наших клиентов как летом, так и зимой составляют это местные туристы. В Вырумаа и Сетомаа есть на что посмотреть, сюда есть причина приехать и с другого конца Эстонии. Внутренний туризм здесь всегда был в несколько лучшем положении, чем где-либо еще», - заявила она.

Введение новых правил всегда сбивает с толку

В то время, когда национальные ограничения сказываются на гостиницах, первые лучи надежды можно увидеть и в Ляэне-Вирумаа: например, в мызе Вихула количество посетителей увеличилось по сравнению с прошлым годом. Дина Киви, менеджер по маркетингу и проектам мызы Вихула, сказала, что, несмотря на тяжелые условия, заполняемость в мызе Вихула хорошая. «Цифры лучше, чем в то же время в прошлом году». В настоящее время самая сложная часть ведения бизнеса - это учет новых ограничений.

А вот в раквереском Aqva spaa положение не очень хорошее - директор Роман Кусма сказал, что январь начался для компании печально.

«Чтобы немного увеличить количество посетителей, мы запустили ценовую кампанию, но от начала 2020 года январь будет сильно отставать», - сказал Кусма. Если раньше в отеле заполняемость в феврале была на уровне около 50 процентов, то в этом году прогнозы показывают 30-процентную заполняемость.

«В настоящее время гостиничный бизнес настолько непредсказуем, что никакой подсчет не может отразить правду», - признал менеджер Aqva. Хотя, по словам Кусма, бронировки на долгий срок вперед сейчас не делаются, заметно, что конец февраля будет для компании немного лучше из-за школьных каникул.

В Пярну людей меньше

Пропавшие возможности проведения досуга и затрудненные заграничные поездки, ставшие реальностью из-за коронавирусных ограничений, не коснулись пярнуских спа-центров во время зимних каникул, в то время как местные рестораны не привлекают внимания даже внутренних туристов.

Если местные пабы и рестораны обеспокоены требованием о более раннем закрытии, которое только что вступило в силу, то, по словам Яана Ратника, члена правления Tervis Spaa Grupp, новые временные ограничения не сильно повлияют на них. «У нас были все эти другие ограничения и раньше, и 50-процентная загрузка была уже весной прошлого года», - сказал Ратник. В связи с ограничениями в Харьюмаа, в некоторые субботы в январе в отеле был даже аншлаг, а по пятницам заполняемость была на уровне 70%.

В похожей ситуации находится спа-отель Estonia : в минувшие выходные был аншлаг, а в будние дни клиентов мало. «Зимой мы в минусе, так что мы с нетерпением ждем весны и лета», - сказал Андрус Альяс, глава Estonia Spaa.

Иностранных туристов, особенно финских отдыхающих, которые в предыдущие годы помогали пярнуским спа-отелям справляться в низкий сезон, здесь уже давно не видели.