Видео ⟩ В центре Таллинна водитель протаранил ограждение и скрылся с места происшествия

Попытка полихачить на Вируском круге завершилась повреждением автомобиля, ограды и столба. Водитель скрылся с места происшествия и ничего не сообщил полиции, но ДТП запечатлела камера видеонаблюдения.

По данным Центра дорожного надзора, Харьюский уездный суд на несколько месяцев лишил водителя прав. Поскольку речь идет о начинающем водителе, то есть он еще ездил с «кленовыми листами», после вступления решения суда в силу водительские права будут аннулированы и ему придется снова ходатайствовать о получении первичных водительских прав. Это означает, что он должен пройти обучение и повторно сдать экзамен по теории и вождению.

Как правильно следует поступить в такой ситуации?

Если владелец получившего повреждения имущества неизвестен, следует о ДТП сразу сообщить в полицию и действовать в соответствии с указаниями полиции.

В случае нарушения требования сообщить в полицию о совершенном ДТП водитель может быть наказан денежным штрафом до 300 единиц (до 1200 евро), арестом или лишением прав на срок до 12 месяцев.

Страховщик имеет право предъявить обратное требование водителю, если водитель явился причиной страхового случая и скрылся с места происшествия.