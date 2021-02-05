В соцсетях предлагают решение таллиннской проблемы с уборкой снега

Энтузиаст улучшения городского пространства и, по его собственным словам, "Михаил Кылварт из другого измерения", взял себе в Instagram имя пользователя mitte_tallinn и делится фотографиями Таллинна примерно с 8000 подписчиков. Сейчас преобладающими стали изображения заснеженных таллиннских улиц и непроходимых тротуаров.

Он призывает людей присылать эти фотографии и писать в МуПо, потому что, по его словам, он не может заставить исчезнуть груды снега, которые заполняют город. По словам пользователя mitte_tallinn, проблема со снегом возникла из-за того, что город не считает тротуары столь же важными, сколь и дороги.

«Пенсионерам не нужна помощь для передвижения по городу. Нужна соответствующая инфраструктура, что не должно ставить вопроса о том, можно ли передвигаться по городу пешком. Это не специальное требование, а элементарность», - сказал он.

«Содержание тротуаров остается на усмотрение жителей. Пусть уровень колеблется - никогда не знаешь, живет ли там владелец здания и сколько вкладывается в уход за тротуаром. Все равно должна быть возможность пройти», - заявляет он.

По его словам, проблема еще и в том, что тротуары в Таллинне узкие, посередине установлены столбы, а бордюры высокие. Это делает невозможной машинную уборку тротуара.

"Печально то, что на самом деле везде есть место, чтобы расширить тротуары. Сделайте нормальный город, в котором тротуары можно чистить подходящими машинами. Но к сожалению, принимается все больше и больше плохих решений».