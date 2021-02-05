Боррель — Лаврову: отношения РФ и ЕС оказались в нижней точке из-за отравления Навального

«Определенно наши отношения сейчас крайне напряжены, и ситуация с Навальным - это нижняя точка», - подчеркнул Боррель. В свою очередь глава МИД РФ, открывая встречу, назвал главной проблемой Москвы и Брюсселя «отсутствие нормальности в отношениях между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве». «Это нездоровая ситуация, которая никому не приносит благо», - подчеркнул Сергей Лавров и добавил, что Москва готова обсуждать с Евросоюзом любые волнующие темы.

После переговоров Верховный представитель Евросоюза заявил, что у РФ и ЕС остались разногласия по ряду вопросов, но нужно искать возможности сотрудничать. По его словам, есть сферы, в которых стороны могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов «Необходимо найти общий язык и сферы взаимопонимания. В этом цель моего визита. Это лишь первый шаг. У нас остались разногласия по нескольким вопросам, но, тем не менее, необходимо искать сферы, в которых мы можем достичь соглашения и сотрудничать», - сказал Боррель.

Визит Жозепа Борреля - первая поездка европейского чиновника столь высокого ранга в Россию с 2017 года. Отношения остаются напряженными с 2014 года, когда Крым перешел к России и начался конфликт в Донбассе. Российские власти отрицают обвинения в агрессии в отношении Украины и военной поддержке воюющих там сепаратистов.

Накануне в интервью «Интерфаксу», Боррель сообщил, что позиция Евросоюза по делу Алексея Навального не является вмешательством во внутренние дела РФ. У Москвы есть определенные международные обязательства, пояснил глава дипломатии Евросоюза. «Речь здесь идет о соблюдении универсальных принципов и международных обязательств, в том числе и в отношении собственных граждан, которые Россия взяла на себя в качестве члена Совета Европы и ОБСЕ, а не о вмешательстве во внутренние дела», - сказал высокопоставленный дипломат.

Боррель напомнил, что 2 февраля Евросоюз осудил судебное решение в соответствии с которым условный срок Навальный был заменен на реальный. «Мы считаем, что это политизированное решение. В 2017 году Европейский суд по правам человека уже постановил, что осуждение господина Навального было незаконным и неправомерным», - подчеркнул он.

«Позиция ЕС по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального ясна. ЕС незамедлительно осудил применение боевого отравляющего вещества на территории России в его отношении и наложил санкции в связи с попыткой его убийства. Когда после возвращения в Москву он был арестован и заключен под стражу, мы призвали к его немедленному освобождению, также как и освобождению тысяч мирных протестующих и журналистов, которые были задержаны с тех пор», - напомнил Боррель.

Страны Евросоюза намерены вернутся к вопросу с Навальным на предстоящем заседании Совета по иностранным делам (22 февраля) и «обсудить его последствия и возможные дальнейшие действия».