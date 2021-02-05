В Старом городе Нарвы планируют построить два многоквартирных дома

Квартиры с террасами

Участок, на котором компания Sky Builders хочет построить жилье, расположен между самой улицей Вабадусе и бастионным рвом (в котором сейчас возводят большой скейт-парк). На участке растут старые деревья, которые останутся и после возведения домов.

Хотя участок находятся не в кольце бастионов, он относится к Старому городу Нарвы, а действующая общая планировка Старого города разрешает возводить здания не выше 12 метров - это высота карниза ратуши. Застройщик хотел бы построить четырехэтажные здания, но высотой до 16 метров, чтобы в квартирах не были низкие потолки.

Директор Департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно считает, что это допустимо, поскольку участок расположен довольно далеко от ратуши и на более низменной территории. Но для этого нужно принять детальную планировку участка, изменить общую планировку старого города решением городского собрания. Даже если возражений не будет, все необходимые процедуры, в самом лучшем случае, пройдут только к концу этого года.

По словам проектировщика Пеэпа Моораста, по нарвским правилам любое строительство в Старом городе требует также проведения архитектурного конкурса. Поэтому эскизы домов, которые есть сейчас, говорят, скорее о задуманной компоновке домов - подземная парковка, четыре жилых этажа, из которых самый верхний этаж будет меньше по площади, чтобы можно было устроить обширные террасы. Как точно будут выглядеть здания, определится только после архитектурного конкурса.

В двух зданиях в сумме предполагается 61 квартира, но эта цифра может изменится.

Участок Вабадузе, 4 в Нарве, где планируются два новых жилых дома. Вдали виднеется ратуша, выше карниза которой нельзя строить новые дома в Старом городе. ФОТО: Николай Андреев

Жилье на месте равелина

Публичное обсуждение планировки особого интереса не вызвало - кроме чиновников, представителей застройщика и журналистов пришел лишь краевед, представитель общества охраны памятников старины Игорь Куров. Он считает, что строить что-либо на этом участке нельзя.

Насколько известно исследователям, зданий на Вабадузе, 4 в прошлом не было.

По словам Игоря Курова, до войны рядом располагалось пожарное депо, а на участке, о котором идет речь, пожарные-добровольцы тогда разбили парк.

В более ранние времена здесь располагалось фортификационное сооружение - равелин №2, который прикрывал куртину между бастионами Фама и Триумф. Игорь Куров отмечает, что строительство разрушит то немногое, что еще сохранилось в земле от этого равелина.

Городской инспектор по охране объектов старины Мадис Туудер сказал, что до строительства на участке будут проводиться археологические раскопки и, возможно, что-то удастся обнаружить. По его словам, решение строить или не строить здесь, по сути, было принято много лет назад, когда принималась общая планировка Старого города. Согласно этому документу участок на ул. Вабадузе предназначен для строительства жилья. Сейчас он находится в частной собственности, и нет оснований запрещать хозяину строить на своей земле.