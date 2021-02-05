«Деньги мешками отправляли на дачу»: менеджеры раскрыли следствию тайны Германа Лиллевяли

Обвиняемые предоставили следователям переписку по электронной почте с топ-менеджерами Лиллевяли, из которой следовало, что они лишь выполняли поручения бизнесмена. После этого, по данным издания, следствие возобновило расследование.

Сотрудники «Анкор Инвест», как пишет «Коммерсант», брали у клиентов деньги на покупку акций таких компаний, как General Motors, Apple, The Coca-Cola Company. После этого сотрудники другого подразделения «Анкор Инвест» покупали ценные бумаги так называемых мусорных компаний, созданных при участии Германа Лиллевяли. Затем компании, получившие деньги, обналичивали их и мешками отправляли на дачу Лиллевяли в Серебряном Бору. В личных кабинетах инвесторов при этом публиковали фиктивные отчеты о покупке акций крупных компаний.

В начале 2000 годов бизнесмен Герман Лиллевяли занялся торговлей на фондовом рынке. Его холдинг GL Financial Group позиционировал себя как «финансовый бутик». Среди его клиентов было много известных людей. Инвесторам обещали прибыль в размере 12% годовых, но в 2017 году выплату процентов приостановили, а в апреле 2018 года Лиллевяли перестал выходить на связь с клиентами.