В сточных водах Эстонии выявили рекордно высокую концентрацию коронавируса

По оценке Департамента здоровья, рост заболеваемости после смягчения ограничений был ожидаемым, но результаты мониторинга внушают тревогу.

По словам руководящего исследованием профессора Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танеля Тенсона, это самые высокие в истории показатели. Если еще неделю назад число проб с высоким содержанием вируса было примерно столько же, сколько и проб со средним и низким содержанием, то теперь в 14 из 20 самых крупных пунктов забора проб очень высокая концентрация вируса. «Можно сказать, что наши пробы до сих пор не указывали на столь высокое содержание вируса. Из этого можно вывести, что за неделю много новых случаев добавилось практически по всей Эстонии», - пояснил Тенсон.

Мониторинг сточных вод — это полезный и помогающий Департаменту здоровья инструмент. По словам главы отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями департамента здоровья Ханны Сепп, выявленные почти по всей стране высокие показатели содержания вируса в пробах из сточных вод безусловно побуждают к бдительности и осторожности, но другие показатели не указывают на резкий рост заболеваемости.

«Число новых случаев COVID-19 было в последние недели очень высоким, но находилось скорее на стабильном уровне. Стабильной остается и указывающая на скрытое распространение доля позитивных тестов. Число госпитализированных также остается стабильным», - сказала Сепп. Она добавила, что рост заболеваемости после снятия ограничений ожидаем.

«Хотя результаты этого исследования не всегда равноценны числу выявленных случаев COVID-19, исследование позволяет превентивно направлять наше внимание и деятельность и создавать готовность», - сказала Сепп.

С этой недели по всей Эстонии действуют одинаковые ограничения для профилактики коронавируса. Хотя в некоторых регионах это привело к смягчению ограничений, по всей стране по-прежнему крайне важно соблюдать меры предосторожности. Для всеобщей защиты обязательно следует в случае болезни оставаться дома, избегать близких контактов, носить во внутренних помещениях маску и выдерживать безопасную дистанцию.

Мониторинг содержания коронавируса в сточных водах позволяет выявить скрытые очаги заражения, поскольку вирус появляется в канализации уже за две недели до выявления клинических случаев болезни. Мониторинг сточных вод — это хороший метод отслеживания хода вспышки вируса.