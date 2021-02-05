«Вы будете гореть в аду за это»: на суде по делу Навального о клевете ветеран стал марионеткой, а допрос свидетелей - фарсом

Навальный: "И положите телефон" (свидетель все время смотрит в телефон).
Следующий свидетель обвинения - Зинат Темурова, сиделка, которая ухаживает за потерпевшим. Она из Средней Азии, на экране она в хиджабе.
Адвокаты возражают против допроса Темуровой по видеосвязи: она явно не 1926 года рождения, и ничто не мешает ей дать показания лично.
Судья не согласна: порядок представления доказательств определен, и менять его она не видит оснований. Сиделка же не может отойти от Артеменко, так как должна за ним ухаживать, объясняет она.
Свидетельница Темурова (говорит с заметным акцентом)
Адвокат Михайлова: "Кто-то вообще понял?".
Навальный: "Секретарь, что вы записали в протокол?"
Судья обещает удалить Навального после третьего предупреждения (второе он уже получил).
Свидетель Темурова снова что-то говорит.
Навальный: "Можете меня удалить, я ничего не понимаю".
Судья снова объявляет перерыв на 10 минут, чтобы наладить связь.
После перерыва продолжился допрос свидетельницы Зинат Темуровой.
Свидетель Темурова говорит, что именно она 8 июня первой показала ветерану ролик с комментарием Навального, тот заплакал, ведь "защищал Родину". А утром ветерану стало плохо, и внук вызвал скорую помощь.
Как отмечает "Дождь", сиделка, гражданка Таджикистана, не очень хорошо говорит по-русски, из-за чего ее трудно понять.
Навальный пытается узнать, где она нашла его ролик и комментарий к нему.
Свидетель Темурова: "Это его внук Игорь сказал, его оклеветали. Он мне сказал: "Береги деда, чтобы не переживал". А как его защищать, если не всегда телевизор посмотрит?"
Навальный: "Там было написано: "Алексей Анатольевич Навальный оклеветал ветерана войны, так?"
Свидетель Темурова: "Да, да".
Навальный: "Вам прислали ссылку, и там написано: "Алексей Анатольевич Навальный оклеветал ветерана, так?"
Темурова: "Нет, просто я комментарий читала сама, а потом полковнику читала".
Тут выясняется, что сиделку ветерана Артеменко допрашивают в школе.
Навальный пытается добиться ответа, почему.
Судья отвечает, что это не имеет значения.
Навальный: "Я хочу узнать, почему вдруг свидетеля допрашивали в школе. Я настаиваю, что ее не допрашивали, за нее написали протокол, за Артеменко написали заявление, и вы всех этих людей спрятали".
Судья решает отпустить свидетеля.
Навальный: "Вы так быстро выключили свидетеля, потому что всем стало очевидно, что она врет. Вы на самом деле судья? У вас ни малейшего представления о процессе!
Судья: "Вы бесконечно со мной пререкаетесь!"
Навальный: "Это вы со мной пререкаетесь".
В зал приглашают следующего свидетеля - внука ветерана Игоря Колесникова.
Навальный: "Вы торговец дедом!"
Колесников: "Алексей, попробуйте остаться мужчиной!"
Навальный: "Вы торговец дедом, он воспитал внука проститутку!"
Прокурор: "У подсудимого нет уважения к участникам процесса!"
Судья: "Могу объявить перерыв на 5 минут, хамское поведение здесь терпеть не будет, его удалят".
Внук Колесников рассказывает, что представители телеканала Russia Today сначала позвонили, а потом приехали и сняли ролик. "Когда опубликовали, мне позвонили что мой дедушка попал в такую ситуацию, что его оскорбляют. Поначалу мы старались от этой информации оградить Игната Сергеевича", - продолжает внук. Потом, по его словам, он приехал к деду на дачу и рассказал ему про комментарий Навального, о котором узнал от журналистов.