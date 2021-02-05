Пт, 5.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • «Вы будете гореть в аду за это»: на суде по делу Навального о клевете ветеран стал марионеткой, а допрос свидетелей - фарсом
4
15 мин для прочтения

«Вы будете гореть в аду за это»: на суде по делу Навального о клевете ветеран стал марионеткой, а допрос свидетелей - фарсом

Алексей Навальный на суде. ФОТО: /AP/Scanpix

В Бабушкинском суде Москвы в пятницу, 5 февраля, проходили слушания по делу об обвинении Алексея Навального в клевете на ветерана, заведенному летом 2020 года. Поводом для возбуждения дела по ч.2 ст.128.1 УК РФ (клевета) послужил комментарий политика в Twitter к видеоролику о поправках к Конституции РФ, пишет Newsru.

Реального заключения эта часть статьи не предусматривает: возможен штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов. Наказание по этому обвинению было ужесточено уже после того, как на оппозиционера завели дело. Дело слушает мировой суд участка N321, заседание выездное и проходит в присутствии Навального. Для него это уже третье выездное судебное заседание с момента возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления.

Потерпевший - ветеран Игнат Артеменко - участвовал в заседании по видеосвязи.

Само слушание сегодня было похоже на фарс, особенно когда в суде допрашивали свидетелей, которые постоянно путались в показаниях. В этом случае сторона защиты и сам подсудимый тоже вынуждены были "играть по правилам", навязанным судом. В итоге после постоянных пререканий, криков, взаимных обвинений и технических проблем со звуком слушания в 18 часов были отложены до 12 февраля.

Расшифровка заседания суда 5 января

После начала заседания Навальный заявил, что не знаком с материалами уголовного дела и попросил дать ему хотя бы полчаса, чтобы их прочитать и переговорить с защитой, сообщает телеканал "Дождь".

Судья: "Дело в суде находится с августа месяца. Никто не поинтересовался, не пожелал ознакомиться".

Навальный (намекая на отравление): "С августа месяца у меня было много дел".

Далее Навальный заявил ходатайство: "Я смотрю и реально мне противно, мало того, что вы этого несчастного человека, который находится в беспомощном состоянии, используете как куклу, маску нацепили, ходатайствую, что ему дали хотя бы лечь и сняли маску. Вы издеваетесь на 95-летним человеком, просто издеваетесь. Вопрос, кто такие фашисты и политпроститутки! Его родственники им торгуют, чтобы получить денег и издеваются, если схватится за сердце - вы будете виноваты. Разрешите ему лечь хотя бы".

Женщина, сидящая в комнате с ветераном, отвечает, что тот перенес операцию, и ему нужно быть в горизонтальном положении.

Навальный просит разрешить СМИ снимать: "Это же пиаровский процесс, Кремлю нужны заголовки "Навальный оклеветал ветерана". Раз вам это нужно, пожалуйста приглашайте сюда средства массовой информации".

Судья: "Этот вопрос ранее был разрешен. Посмотрите в зале одни журналисты".

Навальный: "Но здесь нет снимающих".

После этого Навальный попросил час на общение с адвокатами и ознакомление с делом, в котором пять томов. А защита добавила, что им нужна возможность поговорить с обвиняемым наедине.

Судья: "Как вы себе это представляете? Мне указывают, что нет такой возможности. Переписывайтесь, общайтесь".

Навальный: "Ну как? У меня есть право общаться с защитой наедине, и вы меня этого права лишаете".

Судья отвечает, что нужно дождаться чьего-то решения и смотрит в телефон.

Адвокат Кобзев: "Алексей, судья спросил у кого-то, можно ли! И ждет ответа. Не судья здесь главный".

Судья Вера Акимова в итоге удовлетворяет ходатайство и разрешает политику поговорить с защитниками. Суд объявил перерыв до 11:30.

После возобновления заседания адвокат Навального Ольга Михайлова пожаловалась, что защите так и не дали пообщаться с Навальным наедине, несмотря на разрешение судьи.

Навальный: "Прошу обратить внимание, что потерпевший не понимает о чем идет речь", говорит он о 95-летнем ветеране, который даже не смог ответить на вопрос судьи о продолжении заседания.

Прокурор вновь зачитывает обвинение, согласно которому Навальный опубликовал в Telegram-канале ролик RT, в котором участник ВОВ Артеменко высказал позицию в поддержку изменений в Конституции РФ, а Навальный, имея умысел, оскорбил ветерана.

Навальный: "Обвинение непонятно. Никакого Артеменко я не знал и до сих пор не знаю, кроме того, что его родственники бессовестные люди, которые торгуют дедом. Гособвинитель сказал что я умышленно, зная Артеменко, что-то сказал. Я ничего не знаю кроме того, что им торгуют".

Судья перебивает Навального, повторяя, что его обвиняют в распространении заведомо ложных сведений. Навальный в ответ говорит, что не мог этого сделать, потому что даже не знал Артеменко.

Судья: "Вы признаете вину?"

Навальный: "Конечно нет".

Адвокат Кобзев советует журналистам прочесть отношение защиты к обвинению в его Twitter, потому что сейчас будет "бубнить свое отношение". Защита настаивает, что уголовная ответственность за клевету наступает, если виновный заведомо осознавал ложность сообщаемых им сведений, порочащих честь и достоинство другого.

Защита обратилась к заведующему отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, профессору Анатолию Баранову. Он пришел к выводу, что высказывания Навального - не являются клеветой, это лишь оценочные суждения, "отражающие мнение автора" и его общественную позицию. "Приведенные слова и словосочетания в составе исследованных комментариев не передают (не сообщают) каких бы то ни было фактов и не могут быть проверены на соответствие действительности", - заключает адвокат Кобзев.

Файл с текстом в Twitter адвоката Кобзева:

По мнению защиты, обвинительное заключение было составлено с нарушениями: нарушено правила территориальной подсудности и принципы презумпции невиновности. Все дело политически мотивировано, говорит адвокат.

Все время пока выступает адвокат включающийся по видеосвязи ветеран сидит неподвижно, смотрит в экран, не отводя глаз. Рассмотреть его мимику нельзя из-за маски. Качество связи очень плохое, услышать, что он говорит и говорит ли вообще, невозможно. Ветеран сидит под большой портретной фотографией в золотой рамке (на фото пара, похожая на молодоженов, женщина в белом). За его спиной телевизор, по бокам - советские серванты с посудой. Рядом с ним та же женщина, которая перед началом заседания надевала на него маску, сообщает "Дождь".

После выступления адвоката Навальный попросил у суда разрешения высказать свое отношение, но судья отказала ему, объясняя, что уже выступила его защита.

Навальный: "Вы отказываете в праве выразить отношение? Вы перебивали до этого, теперь отказываете".

В итоге судья соглашается.

Навальный: "Я хотел бы добавить... Я очень хорошо понимаю, как возникло это дело, почему его сфабриковали. Конечно, не СК, а все это дело изобрели пиарщики, журналисты RT, Маргарита Симоньян. Вся конструкция, конечно, пиаровская. Против меня фабрикуют уголовные дела, но власти испытывают большие проблемы, когда дела доходят до судов. Тут всем ясно, что правда на моей стороне. Не потому, что я хороший, а потому что говорю простые вещи, с которыми все согласны.

Я говорю "бессовестные прокуроры" - и все согласны. Я говорю "судьи продажны" - и все согласны. "Единая Россия" подает на меня в суд, и все согласны со мной. Поэтому понадобилась более хитрая штука. Что-то более святое. Нужно чтобы в зале я противостоял не бессовестным прокурорам, а чему-то более важному. И возникла идея: "А давайте найдем ветерана, наденем на него медали, посадим и чтобы получилось - "Навальный против ветерана". Была кампания холуйская, подлая по продвижению поправок к Конституции. Цель - чтобы Путин остался пожизненным президентом. В рамках кампании много мерзких вещей было сделано, одна из них - мерзкий холуйский ролик, и в нем был много кто: дизайнер Артемий Лебедев, актер Охлобыстин...

Судья: "Достаточно".

Навальный: "Недостаточно, нет, это мое отношение к обвинению. Я вам еще не объяснил, что такое клевета. Дайте договорить я близок к середине. Почему же я здесь не вижу ни Артемия Лебедева, ни актера Охлобыстина? Неудобно было бы говорить, что их оклеветал, у Артеменко медали а у Лебедева зеленые волосы, а у Охлобстина, наверное, мешочек с кокаином. Наши власти и Путин считают, что они лично выиграли в ВОВ. Записывайте, Ваша Честь: "Вы извратили уголовное право а сейчас используете Артеменко, чтобы его медалями защищать вора Путина и его друзей воров".

Навальный настаивает, что должно быть понятно, отвечает ли потерпевший, понимает ли он, что происходит в суде: "Мы же видим, что он не понимает вопроса, ему говорят кивать".

Судья: "Процессом руководить за суд не нужно".

Навальный: "Ну если у вас не получается, давайте я. Вы только что задали вопрос, он не понял вопроса, и ему какие-то люди подсказали что отвечать".

Случилась путаница, кто та женщина в розовом, которая сидит с ветераном, надела на него маску и иногда отвечает за него. Судья сначала сказала, что это сиделка, теперь утверждает, что это его дочь.

Навальный: "Я супервежливо, на основании закона хотел бы, чтобы пояснили, кто вместе с потерпевшим. На каждый вопрос я слышал голос третьего человека, потом дочь, потом невнятно потерпевшего. Может там следователь, и Маргарита Симоньян ест бобра. Хотел, чтобы подняли камеру и показали людей, которые дирижируют ответами и используют человека".

Судья: "Судья районного суда находится там"

Навальный: "Она подсказывает ему?"

В этот момент женщина в розовом исчезает из кадра. Навальный вновь просит показать, кто в комнате, ему отвечают, что нет такой технической возможности.

Навальный: "Если у нее есть ножки, может встать и подойти. Я не понимаю, она там голая что ли?"

Судья: "Она имеет право на тайну изображения".

В кадре на экране ненадолго появляется третья женщина. Прокурор уточняет, что это судья, отправленная к ветерану, чтобы объяснить ему порядок судопроизводства и его права. Никто в зале не может расслышать, что говорит ветеран и женщина рядом с ним.

Суд объявил технический перерыв, чтобы наладить связь ветерану и находящимся с ним в комнате женщинам.

Во время перерыва Навальный обсуждает с адвокатами путаницу с дочерью, в итоге политик ошеломленный, без улыбки садится на скамейку. После возвращения с перерыва место "женщины в розовом" рядом с ветераном занимает "женщина в черном".

Навальный: "Была розовая женщина, была полосатая женщина, теперь черная".

Судья спрашивает "пострадавшего" ветерана Артеменко, понятны ли ему зачитанные права.

Ветеран Артеменко: "Понятно".

Пострадавшего просят рассказать, что ему известно по настоящему делу.

Ветеран Артеменко: "Говорите громче".

Судья повторяет.

Ветеран Артеменко читает по бумажке: "Я Артеменко Игнат Сергеевич ветеран войны, подполковник в отставке. Получил ранение, участвовал в партизанском движении, воевал на Втором белорусском фронте, потом 39 лет служил в армии. В июне на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины, и это меня очень огорчило. Я вынужден защищать свою честь. Я раньше давал подробные показания, сейчас я себя чувствую нехорошо и прошу прекратить допрос. Я хочу чтобы Навальный публично принес извинения".

Прокурор ходатайствует об оглашении показаний потерпевшего, данных в ходе следствия.

Навальный требует рассмотреть просьбу ветерана "прекратить допрос".

Адвокат Кобзев против того, чтобы оглашать показания: прокурор не объяснила, в связи с чем считает это необходимым, говорит он. "При наличии существенных противоречий", - объясняет прокурор: в свободном рассказе потерпевший говорит, что события, которые с ним произошли летом, он уже плохо помнит и просит "прекратить допрос".

Навальный: "Зачем вы над ним издеваетесь? Совершенно беспомощным образом отвратительные родственники этого человека используют его как куклу. Ему дали бумажку на наших глазах, он с бумажки прочитал три фразы. Вы будете гореть в аду за то, что вы взяли 95-летнего деда, нацепили на него медали и используете его в этом процессе. Я презираю вас за то, что вы это устроили".

Прокурор зачитывает показания вместо ветерана, который признался, что плохо себя чувствует. Игнат Артеменко родился 28 июня 1926 года. После шести классов началась война. Сначала Артеменко участвовал в партизанском отряде, потом прошел курсы молодого бойца в 1945 году вместе с другими новобранцами отправился в Белоруссию. Был ранен в одной из разведывательных операций. За участие в войне был неоднократно награжден. После окончания войны Артеменко получил образование, прошел курсы младших офицеров, получив звание младшего лейтенанта. Прослужил 39 лет в главном штабе военно-воздушных сил, в секретном отделе - до 1982 года. В 1992 году вышел на пенсию. В ролике RT Артеменко согласился сняться "из патриотических соображений", говорится в показаниях. "Навальный на всю страну меня назвал предателем и холуем. Мне было очень обидно. Я не понимал, зачем Навальный так сделал, ведь он даже меня не знал. Я переживал долго, и днем 9 июня у меня ухудшилось самочувствие. Я сказал, что мне стало плохо из-за переживаний о том, как обо мне теперь думает народ после критических высказываний Навального. Я бы хотел чтобы он извинился передо мной", - зачитал прокурор показания Артеменко.

После этого 95-летнему Артеменко стало плохо на суде. Ему вызвали скорую. Родственница потерпевшего просит перерыв на 10 минут. Судья с этим соглашается.

Навальный: "Я с самого начала сказал, что так и будет! Потому что вы над ним издеваетесь!"

Судья объявила о продлении перерыва до 15:00 из-за плохого состояния здоровья потерпевшего.

После возобновления заседания судья подтвердила, что к Игнату Артеменко вызвали скорую.

Навальный, обращаясь к журналистам: "Так и запишите: "Поскольку Навальный вас видит насквозь, они его (Игната Артеменко) придушат подушкой сегодня ночью". Так и запишите: "Они его убьют, чтобы сказать: это процесс его доконал".

Судья объявляет Навальному замечание в связи с нарушением регламента - стадия ходатайств окончена, напомнила.

Свидетель обвинения гражданка Маргулис 1926 года рождения, соседка ветерана по подъезду, выступает по видеосвязи вместо него. У нее спрашивают, что ей известно по уголовному делу о клевете. Она говорит, что знает пострадавшего "по дому", и что его оболгали.

Адвокат Михайлова: "Я сижу тут, я ничего не понимаю. Не могу разобрать ни слова".

Свидетель обвинения Галина Маргулис: она знакома с пострадавшим по Совету ветеранов с 1972 года, живет и работает с ним в одном доме.

Судья: "Вам известно, как оклеветали Игната Сергеевича?"

Маргулис: "Я слышала по телевизору, что его оболгали, хорошего человека". Свидетельница говорит, что пострадавший - "хороший человек, семьянин, у него дочка есть".

Судья: "А вам известно, что Игнат Сергеевич снимался в патриотическом ролике?"

Маргулис: "Ну вот я слышала, что в этом ролике их оболгали!"

Навальный смеется, смех в зале.

Навальный (задает вопросы свидетельнице Маргулис): "Вы же много общались с Артеменко в Совете ветеранов?"

Свидетельница Маргулис: "Ну да, общалась".

Навальный: "Вы знаете, что он участник войны и белорусский партизан?"

Свидетельница Маргулис: "Да, правильно".

Навальный: "Как вы думаете, что бы партизаны сделали с теми, кто украл у них пенсию и построил на них дворец?"

Судья: "Задавайте вопросы по сути обвинения. Вопрос снят, можете задать другой"

Навальный: "Скажите пожалуйста, богато ли живут пенсионеры в России?"

Прокурор: "Вопрос не относится к существу обвинения. Здесь не митинг, а процесс".

Судья: "Задавайте вопрос по существу дела".

Навальный: "Я по существу. Вы все время говорите: "Ветеран, ветеран". Галина Андреевна, вы общаетесь с другими ветеранами?"

Свидетельница: "Я получила инсульт и с 2014 года в совете ветеранов не работаю".

Навальный настаивает, что его вопросы имеют отношение к рассматриваемому уголовному делу, несмотря на протесты прокурора: "Это важнейший вопрос, который характеризует потерпевшего. "Галина Андреевна, вы меня слышите?"

Свидетельница: "Хорошо слышу. Но вы задавайте вопросы, на которые я могу ответить".

Навальный спрашивает, про разницу между пенсией российских ветеранов и побежденных солдат.

Свидетельница: "А у вас какая пенсия?".

Навальный: "Меня кормят за государственный счет кашей три раза в день. Я знаю, что большинство ветеранов пенсией недовольны.

Свидетельница: "Ну и знайте себе на здоровье".

Прокурор: "Прошу снять вопрос".

Навальный: "Ваша честь, вы здесь устроили издевательство над пожилыми людьми. Вы сюда вывели человека который что-то видел по телевизору, о чем она может рассказать?

Судья: "Так вас и обвиняют в распространении клеветы в сети интернет.

Навальный: "Галина Андреевна, вы пользуйтесь сетью интернет?"

Свидетель: "Что?"

Навальный: "Спасибо большое, Галина Андреевна".

После Галины Маргулис суд вызывает нового свидетеля, 27-летнего Владимира Акимова, тот также рассказывает, что был оскорблен поступком Навального. Акимов сообщил, что в начале июня в "ВКонтакте" увидел ссылку на твит Навального и написал заявление о проверке его высказывания на предмет клеветы: "Я считаю, что это оскорбление, особенно по отношению к Игнатенко, он прошел войну, его нельзя назвать холуем".

Прокурор: "Вас кто-то просил идти писать заявление?"

Акимов: "Тема оскорбления ветеранов, которые защитили свою Родину и освободили ее от фашистских захватчиков, является святым делом". Он утверждает, что написал заявление по собственной инициативе. С Игнатенко он не знаком, но, поскольку тот был в военной форме, пришел к выводу, что тот "проливал кровь".

В ответ на вопросы адвокатов Навального свидетель говорит, что приехал на суд из Пермской области за свой счет.

Адвокат Михайлова: "Вы заявление писали в связи с клеветой на ветерана или на всех участников?" Свидетель отвечает, что не помнит. Но помнит, что заявление подал в Следственный комитет.

Навальный: "В какой группе в "ВКонтакте" вы видели ссылку на твит?

Свидетель Акимов: "В группе "Политкач".

Навальный: "Я написал что-то конкретное про Артеменко?"

Свидетель Акимов: "Вы написали про всех, кто снялся в этом ролике".

Навальный: "А за Лебедева не было обидно?"

Акимов: "За всех".

Навальный: "А почему не пожаловались?"

Акимов: "Они состоятельные, сами могут отстоять честь".

Навальный: "Вы слышали фразу "Единая Россия" - партия жуликов и воров.

Акимов: "Да".

Навальный: "Считаете ли вы, что я оклеветал всех в партии?"

Прокурор и судья прерывают Навального.

Навальный (повышая голос): "Нет, не перебивайте, вы будете меня слушать. Вы человек, который изображает судью. Не делайте вид, что вы тут что-то решаете".

Судья хочет отпустить свидетеля, но тот попросил зачитать ответ МВД на свое заявление. Ему разрешают. Это ответ, написанный ГУВД по Москве.

Адвокат Михайлова: "Вы же нам сказали, что написали в Следственный комитет. Почему читаете ответ из МВД?"

Свидетель Акимов: "Потому что прошло полгода".

Михайлова: "И дата - 7 июня, а не 11-е, как вы говорили ранее. Так куда и когда вы обращались?"

Навальный: "И положите телефон" (свидетель все время смотрит в телефон).

Следующий свидетель обвинения - Зинат Темурова, сиделка, которая ухаживает за потерпевшим. Она из Средней Азии, на экране она в хиджабе.

Адвокаты возражают против допроса Темуровой по видеосвязи: она явно не 1926 года рождения, и ничто не мешает ей дать показания лично.

Судья не согласна: порядок представления доказательств определен, и менять его она не видит оснований. Сиделка же не может отойти от Артеменко, так как должна за ним ухаживать, объясняет она.

Свидетельница Темурова (говорит с заметным акцентом)

Адвокат Михайлова: "Кто-то вообще понял?".

Навальный: "Секретарь, что вы записали в протокол?"

Судья обещает удалить Навального после третьего предупреждения (второе он уже получил).

Свидетель Темурова снова что-то говорит.

Навальный: "Можете меня удалить, я ничего не понимаю".

Судья снова объявляет перерыв на 10 минут, чтобы наладить связь.

После перерыва продолжился допрос свидетельницы Зинат Темуровой.

Свидетель Темурова говорит, что именно она 8 июня первой показала ветерану ролик с комментарием Навального, тот заплакал, ведь "защищал Родину". А утром ветерану стало плохо, и внук вызвал скорую помощь.

Как отмечает "Дождь", сиделка, гражданка Таджикистана, не очень хорошо говорит по-русски, из-за чего ее трудно понять.

Навальный пытается узнать, где она нашла его ролик и комментарий к нему.

Свидетель Темурова: "Это его внук Игорь сказал, его оклеветали. Он мне сказал: "Береги деда, чтобы не переживал". А как его защищать, если не всегда телевизор посмотрит?"

Навальный: "Там было написано: "Алексей Анатольевич Навальный оклеветал ветерана войны, так?"

Свидетель Темурова: "Да, да".

Навальный: "Вам прислали ссылку, и там написано: "Алексей Анатольевич Навальный оклеветал ветерана, так?"

Темурова: "Нет, просто я комментарий читала сама, а потом полковнику читала".

Тут выясняется, что сиделку ветерана Артеменко допрашивают в школе.

Навальный пытается добиться ответа, почему.

Судья отвечает, что это не имеет значения.

Навальный: "Я хочу узнать, почему вдруг свидетеля допрашивали в школе. Я настаиваю, что ее не допрашивали, за нее написали протокол, за Артеменко написали заявление, и вы всех этих людей спрятали".

Судья решает отпустить свидетеля.

Навальный: "Вы так быстро выключили свидетеля, потому что всем стало очевидно, что она врет. Вы на самом деле судья? У вас ни малейшего представления о процессе!

Судья: "Вы бесконечно со мной пререкаетесь!"

Навальный: "Это вы со мной пререкаетесь".

В зал приглашают следующего свидетеля - внука ветерана Игоря Колесникова.

Навальный: "Вы торговец дедом!"

Колесников: "Алексей, попробуйте остаться мужчиной!"

Навальный: "Вы торговец дедом, он воспитал внука проститутку!"

Прокурор: "У подсудимого нет уважения к участникам процесса!"

Судья: "Могу объявить перерыв на 5 минут, хамское поведение здесь терпеть не будет, его удалят".

Внук Колесников рассказывает, что представители телеканала Russia Today сначала позвонили, а потом приехали и сняли ролик. "Когда опубликовали, мне позвонили что мой дедушка попал в такую ситуацию, что его оскорбляют. Поначалу мы старались от этой информации оградить Игната Сергеевича", - продолжает внук. Потом, по его словам, он приехал к деду на дачу и рассказал ему про комментарий Навального, о котором узнал от журналистов.

Колесников: "Нам дали подарки от RT, у нас правда дедушка нормальный, ухоженный, все хорошо, на изоляции сейчас сидит, мы ему продукты возим, нет в деньгах нужны, этот ролик - его выбор".

Прокурор спрашивает внука ветерана, что именно случилось со здоровьем дедушки после ролика и что установили врачи.

Колесников: "Что-то установили, там в деле есть... Я сегодня почитал то, что было написано. Что мне гореть в аду, что я торгую дедушкой. Я обращусь к юристам. Пускай он докажет, что я хотя бы копейку за это получил, а не только кучу расходов на юристов".

Навальный: "Гореть в аду судье, а вы просто торгуете".

Колесников: "Назвать предателем и не иметь мужества просто извинится!".

Навальный кричит: "Вы торгуете своим дедушкой".

Колесников орет: "Докажи!".

Судья объявляет перерыв на 5 минут, "чтобы успокоить подзащитного": "Возможности терпеть уже нет".

После возобновления заседания Навальный пытается выяснить у свидетеля Колесникова, кто же именно написал на него заявление.

Навальный: "Зина (сиделка) показала, что дедушка его сам не писал, вы ему помогли".

Свидетель Колесников: "Я заявления на вас не писал".

Адвокат Кобзев просит исследовать заявление ветерана, которое должно находиться в деле.

Навальный: "Они все придумали. Следователь сам написал заявление, а этот (свидетель Колесников) врет здесь. Вы не можете его показать, потому что выяснится, что он врет. Ваше дело сфабриковано. Вы здесь сидите и делаете вид, что вы судья, но вы даже не понимаете, как процесс устроен".

Прокурор просит отложить дело на другую дату с учетом окончания рабочего дня.

Навальный: "Я категорически возражаю. Я вас подловил только что. И снова получается, что в этот момент, когда я вас прижал к стенке, вы объявляете перерыв. Как классно получается: он не знает что говорить, а вы объявляете перерыв".

Свидетель Колесников говорит, что готов отвечать на вопросы.

Судья объявляет, что заседание суда откладывается до 12 февраля.

ПЕРЕРЫВ до 12 февраля

Как сообщают "Открытые медиа", у здания Бабушкинского районного суда сегодня было все спокойно. Там находились только три автозака, в одном из которых привезли из СИЗО "Матросская тишина" Алексея Навального. Они прибыли к суду еще за три часа до начала его работы. К суду с утра была стянута полиция и Росгвардия, там же дежурят наряды ДПС, выставлены металлические ограждения - такие же полиция использовала 2 февраля, во время процесса по замене условного срока Навальному реальным, чтобы не дать сторонникам оппозиционера собираться перед зданием суда.

На улицах и площадях Москвы сторонников Навального также не наблюдалось. В центре почти не было ни полиции, ни Росгвардии, передвижными ограждениями ничего не перекрывали (хотя они и стояли наготове), но на всякий случай на площадях дежурили полицейские автобусы и автозаки (на площади Революции их было около двух десятков).

Дело о клевете на "продажных холуев"

Дело о клевете, которое рассматривает мировой суд участка N321, поступило в суд в августе. Оппозиционер назвал "продажными холуями" героев агитационного ролика канала RT о поправках к Конституции.

"На одном из федеральных информационных ресурсов был размещен видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны И.С. Артеменко высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию РФ, - говорится в материалах СК РФ. - Установлено, что 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко".

Помимо ветерана Игната Артеменко в ролике снялись дизайнер Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой, бывший министр культуры Михаил Швыдкой и другие. Навальный назвал всех снявшихся в ролике "продажными холуями", позором страны и людьми без совести. После этого Российский союз ветеранов обратился с жалобой в СК. Родственники Артеменко заявили, что ветерану стало плохо после комментария Навального и у него диагностировали ишемическую болезнь сердца. При этом сам ветеран постов оппозиционера не видел, ему их "пересказали", сообщив, что Навальный оскорбил его напрямую.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back