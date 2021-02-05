«Вы будете гореть в аду за это»: на суде по делу Навального о клевете ветеран стал марионеткой, а допрос свидетелей - фарсом

Судья: "Судья районного суда находится там"

Навальный: "Она подсказывает ему?"

В этот момент женщина в розовом исчезает из кадра. Навальный вновь просит показать, кто в комнате, ему отвечают, что нет такой технической возможности.

Навальный: "Если у нее есть ножки, может встать и подойти. Я не понимаю, она там голая что ли?"

Судья: "Она имеет право на тайну изображения".

В кадре на экране ненадолго появляется третья женщина. Прокурор уточняет, что это судья, отправленная к ветерану, чтобы объяснить ему порядок судопроизводства и его права. Никто в зале не может расслышать, что говорит ветеран и женщина рядом с ним.

Суд объявил технический перерыв, чтобы наладить связь ветерану и находящимся с ним в комнате женщинам.

Во время перерыва Навальный обсуждает с адвокатами путаницу с дочерью, в итоге политик ошеломленный, без улыбки садится на скамейку. После возвращения с перерыва место "женщины в розовом" рядом с ветераном занимает "женщина в черном".

Навальный: "Была розовая женщина, была полосатая женщина, теперь черная".

Судья спрашивает "пострадавшего" ветерана Артеменко, понятны ли ему зачитанные права.

Ветеран Артеменко: "Понятно".

Пострадавшего просят рассказать, что ему известно по настоящему делу.

Ветеран Артеменко: "Говорите громче".

Судья повторяет.

Ветеран Артеменко читает по бумажке: "Я Артеменко Игнат Сергеевич ветеран войны, подполковник в отставке. Получил ранение, участвовал в партизанском движении, воевал на Втором белорусском фронте, потом 39 лет служил в армии. В июне на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины, и это меня очень огорчило. Я вынужден защищать свою честь. Я раньше давал подробные показания, сейчас я себя чувствую нехорошо и прошу прекратить допрос. Я хочу чтобы Навальный публично принес извинения".

Прокурор ходатайствует об оглашении показаний потерпевшего, данных в ходе следствия.

Навальный требует рассмотреть просьбу ветерана "прекратить допрос".

Адвокат Кобзев против того, чтобы оглашать показания: прокурор не объяснила, в связи с чем считает это необходимым, говорит он. "При наличии существенных противоречий", - объясняет прокурор: в свободном рассказе потерпевший говорит, что события, которые с ним произошли летом, он уже плохо помнит и просит "прекратить допрос".

Навальный: "Зачем вы над ним издеваетесь? Совершенно беспомощным образом отвратительные родственники этого человека используют его как куклу. Ему дали бумажку на наших глазах, он с бумажки прочитал три фразы. Вы будете гореть в аду за то, что вы взяли 95-летнего деда, нацепили на него медали и используете его в этом процессе. Я презираю вас за то, что вы это устроили".