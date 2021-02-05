Эстонского водителя грузовика подозревают в торговле людьми

Венгерский полицейский патруль 4 февраля утром решил проверить в городе Бачальмаш водителя стоявшего у обочины грузовика. Выяснилось, что речь идет о гражданине Эстонии, который ждал нелегальных мигрантов, чтобы их дальше такой перевезти в Западную Европу, сообщает венгерская полиция.

Полицейские прочесали местность и поймали 20 нелегалов. Они представились гражданами Сирии, Эритреи и Ливии, но не смогли подтвердить свою личность или законность своего пребывания в Венгрии.

Сотрудники миграционной службы Бач-Кишкун допросили эстонского водителя грузовика по подозрению в торговле людьми и решили его арестовать.