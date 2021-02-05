Россия высылает трех европейских дипломатов

Покинуть Россию должны будут дипломаты из Германии, Польши и Швеции. "Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении ведомства.

О выдворении европейских дипломатов ранее сообщило издание EUobserver со ссылкой на свои источники на пресс-конференции Жозепа Борреля и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованным решение России выслать из страны трех европейских дипломатов за участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Германия приняла данный шаг к сведению, заявила Меркель в пятницу вечером, 5 февраля, во время проходящей в режиме онлайн совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По ее словам, решение выдворить немецкого, шведского и польского дипломатов является еще одним аспектом нынешней ситуации в России, "далекой от верховенства закона".

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас также указал, что решение Москвы "никоим образом не оправдано". Кроме того, оно наносит дальнейший ущерб отношениям с Европой и не останется без ответа, если не будет пересмотрено, подчеркнул он.

МИД Польши сообщил, что вызвал российского посла в связи с выдворением сотрудника польского консульства в Санкт-Петербурге. "Польская сторона ожидает, что российские власти отменят это ошибочное решение", - говорится в заявлении ведомства. Кроме того, в Варшаве не исключили возможности ответных мер.

Реакции из Стокгольма и ЕС

В свою очередь Швеция заявила, что "категорически отвергает претензии российской стороны о том, что дипломат участвовал в протестах в России". "Министерство иностранных дел считает это совершенно необоснованным, и мы заявили об этом России", - заявила пресс-секретарь шведского ведомства Линн Дювхаммар агентству dpa. "Швеция осудила действия России, и мы оставляем за собой право принять соответствующий ответ", - добавила она.

Между тем верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, находящий с визитом в Москве, "резко осудил" решение Москвы выслать трех европейских дипломатов. Он опроверг утверждение МИД РФ о том, что действия сотрудников посольств находились в противоречии с их статусом дипломатов иностранных государств. Боррель призывает российские власти пересмотреть решение, заявил его представитель.

Протесты в России и визит Борреля в Москву

Данный визит главы европейской дипломатии в российскую столицу стал первым за почти четыре года. В ходе уже давно запланированной встречи с Лавровым Боррель в очередной раз потребовал освобождения Навального.