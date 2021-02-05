Пт, 5.02.2021
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Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Уязвимость ИД-карт: компания Gemalto выплатит Эстонии более двух миллионов евро
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Уязвимость ИД-карт: компания Gemalto выплатит Эстонии более двух миллионов евро

ИД-карта ФОТО: Erik Prozes

Департамент полиции и погранохраны (PPA) и компания Gemalto AG подписали компромиссное соглашение, в соответствии с которым были урегулированы претензии, связанные с появившейся в 2017 году угрозой безопасности ИД-карт.

По словам заместителя генерального директора PPA Криста Ааса, многомесячные переговоры с поставщиком ИД-карт завершены, передает rus.err.ee. "Это соглашение позволит нам избежать длительного и обременительного для государства и Thales судебного разбирательства, и Gemalto AG выплатит государству 2,2 миллиона евро в качестве компенсации", - сказал Аас.

Исполнительный директор Thales Denmark A/S, которая приобрела Gemalto в апреле 2019 года, и руководитель Скандинавского и Балтийского региона Томми Аюти сказал, что благодаря компетентности эстонской полиции выявленная более трех лет назад потенциальная угроза безопасности была очень быстро выявлена ​​и устранена. "Сегодня обе стороны нашли точки соприкосновения, которые позволят удовлетворительно решить этот вопрос", - сказал Аюти.

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