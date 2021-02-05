Уязвимость ИД-карт: компания Gemalto выплатит Эстонии более двух миллионов евро

По словам заместителя генерального директора PPA Криста Ааса, многомесячные переговоры с поставщиком ИД-карт завершены, передает rus.err.ee . "Это соглашение позволит нам избежать длительного и обременительного для государства и Thales судебного разбирательства, и Gemalto AG выплатит государству 2,2 миллиона евро в качестве компенсации", - сказал Аас.

Исполнительный директор Thales Denmark A/S, которая приобрела Gemalto в апреле 2019 года, и руководитель Скандинавского и Балтийского региона Томми Аюти сказал, что благодаря компетентности эстонской полиции выявленная более трех лет назад потенциальная угроза безопасности была очень быстро выявлена ​​и устранена. "Сегодня обе стороны нашли точки соприкосновения, которые позволят удовлетворительно решить этот вопрос", - сказал Аюти.