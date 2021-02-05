Террас: визит Борреля в Москву демонстрирует России высший класс угодничества

В переданном BNS комментарии Террас отметил, что на сегодня ситуация не ограничивается одним только арестом Алексея Навального, речь идет об авторитарном подавлении народа в России, в ходе которого власти задерживают тысячи граждан, игнорируют основы демократии.

«Боррель в ходе обсуждения тем приходит к выводу, будто сейчас в общении с Россией есть темы поважнее, чем Навальный и утверждает, будто никто не требовал введения новых санкций в отношении России. Но это же неправда. Боррель снижает в глазах России единство Европы и серьезное к ней отношение», - заявил Террас.