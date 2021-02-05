Пт, 5.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Террас: визит Борреля в Москву демонстрирует России высший класс угодничества
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Террас: визит Борреля в Москву демонстрирует России высший класс угодничества

Рихо Террас. ФОТО: Erik Prozes/Postimees/Scanpix

Состоявшийся в конце недели визит главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля в Москву дискредитирует все, что было сделано во имя того, чтобы призвать Россию к порядку и все, что еще было запланировано для этого, считает депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас.

В переданном BNS комментарии Террас отметил, что на сегодня ситуация не ограничивается одним только арестом Алексея Навального, речь идет об авторитарном подавлении народа в России, в ходе которого власти задерживают тысячи граждан, игнорируют основы демократии.

«Боррель в ходе обсуждения тем приходит к выводу, будто сейчас в общении с Россией есть темы поважнее, чем Навальный и утверждает, будто никто не требовал введения новых санкций в отношении России. Но это же неправда. Боррель снижает в глазах России единство Европы и серьезное к ней отношение», - заявил Террас.

Он добавил, что проблему усугубляет еще и тот факт, что Боррель делает все это, словно представляя собой и Европейский Союз, и входящие в него страны. «Он приуменьшает важность происходящего в России — сейчас Боррель демонстрирует России высший класс угодничества», - подчеркнул Террас.

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