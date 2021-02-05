Преступник оставил улики: главврач PERH раскрыл подробности нападения

Тальвинг сказал в передаче «Ringvaade», что переварил произошедшее. «Я чувствую себя прекрасно», - заверил он.

По словам главврача, в тот вечер он придерживался своего обычного распорядка дня: около 19:00 закончил работу в больнице и сел в свой автомобиль на парковке на Ретке-теэ. «Вдруг слева появляется человек, который распахивает дверцу машины. Это было так неожиданно. Я ждал удара, но внезапно на меня выплеснули жидкость температуры тела», - вспоминает Тальвинг.

По его мнению, ему в лицо и на тело вылили несколько литров жидкости. Тальвинг закрыл дверь машины и совершивший нападение сбежал. После этого Тальвинг позвонил на номер 112 и стал ждать полицию.

После нападения у главврача первыми мыслями было, не может ли это быть кислота или что-то другое опасное, может ли жидкость содержать какую-то инфекцию, например, коронавирус или ВИЧ.

Позднее, когда врач вышел из машины, он нашел брошенную преступником емкость, в которой было немного жидкости. В больнице сделали экспертизу и выяснилось, что речь идет о человеческой моче. По предварительным данным, к счастью инфекции жидкость не содержала, хотя сначала было подозрение на наличие частиц ВИЧ.

На вопрос, есть ли у Тальвинга подозреваемые, он ответил, что вместе с полицией размышлял об этом 48 часов, и если бы он точно знал, этого бы человека уже поймали.

Тальвинг не исключает, что нападавшим может быть противник вакцинации, поскольку на брошенной на месте происшествия емкости было написано Handcleaner (дезинфектор для рук). «Я сразу нашел связь, что это дезинфицирующее средство, это человек, который не верит, не хочет, не знает, что маски важны», - предположил Тальвинг.

По словам Таьвинга, он видел лицо нападавшего лишь доли секунды. Ему кажется, что у преступника были темные волосы.