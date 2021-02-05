Сравните: в Эстонии одна из самых невысоких минимальных зарплат в ЕС

В Латвии минимальная зарплата составляет 500 евро в месяц. Еще ниже она только в Болгарии (332 евро), Венгрии (442 евро) и Румынии (458 евро).

Минимальная зарплата не превышает 700 евро также в Хорватии (563 евро), Чехии (579 евро), Эстонии (584 евро), Польше (614 евро), Словакии (623 евро) и Литве (642 евро).

Самая высокая минимальная зарплата в ЕС - в Люксембурге (2202 евро в месяц). В Ирландии она составляет 1724 евро, в Нидерландах - 1685 евро, в Бельгии - 1626 евро, в Германии - 1614 евро.

Самая высокая минимальная зарплата в ЕС в 6,6 раза выше самой низкой, а без учета разницы в ценах между странами соотношение между самой высокой и самой низкой минимальной зарплатой в ЕС составляет 1:2,7.