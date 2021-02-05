Путин идет путем Лукашенко, а ЕС неубедителен? Евродепутаты о протестах

Для этого комитет по иностранным делам и подкомитет по правам человека провели в пятницу, 5 февраля, слушания о нынешней ситуации с правами человека в РФ, пишет DW.

Открывая обсуждение, председатель подкомитета по правам человека Мария Арена раскритиковала жестокие репрессии во время демонстраций против произвольного ареста и заключения в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального. "Нынешняя ситуация в России нас очень беспокоит. Мы становимся свидетелями массовых задержаний людей только за то, что они пытались реализовать свое право на мирные демонстрации", - добавила Арена.

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На слушания пригласили нескольких экспертов по правам человека в России. Преподаватель парижского Института политических исследований Саша Кулаева считает судебный приговор Навальному чем-то новым. "Не было даже попытки властей спрятаться за какими-либо законными процедурами или сделать (приговор - прим.ред.) таким, чтобы он заслуживал доверия", - добавила Кулаева и пояснила, что этот приговор прямо и очевидно противоречит законодательству РФ и международным обязательствам России, например, по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Власти больше не пытаются убедить кого-либо в законности того, что они делают. Они только и хотят, что сделать весомое предупреждение о том, что любое инакомыслие будет наказано, а любая попытка протеста, защиты прав или общественной активности может привести ко вреду для себя лично и для своей семьи, или же к тюрьме", - подытожила Кулаева.

После нее выступил юрист правозащитного проекта "ОВД-Инфо" Денис Шедов. Он рассказал евродепутатам о том, с чем столкнулись участники январских акций протеста в России. По его словам, несмотря на многие случаи неоправданного применения силы во время задержаний, против полиции не возбудили ни одного уголовного дела. В то же время на протестующих завели десятки дел. По словам Шедова, эти дела дают властям инструменты дальнейшего подавления свободы собраний.

Также юрист "ОВД-Инфо" рассказал о задержании почти 100 журналистов во время демонстраций. Шедов напомнил и о деле главреда издания "Медиазона" Сергея Смирнова, получившего 25 суток ареста за ретвит шутки о себе.

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