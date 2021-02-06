В Омске умер врач больницы, куда доставили отравленного Навального

Сергей Максимишин был заместителем руководителя по анестезиологии и реанимации в больнице. Он скончался в собственном отделении от сердечного приступа, рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. В августе в той же реанимации лежал Навальный после того, как был отравлен.

Оппозиционный политик был доставлен туда каретой скорой помощи из аэропорта Омска. Ему стало плохо по пути в Москву, самолёт с ним совершил экстренную посадку. Изначально врачи публично допускали, что причиной состояния оппозиционера стало отравление, но затем отрицали это.

При этом в больнице были замечены высокопоставленные сотрудники МВД и ФСБ. Соратники оппозиционера обвиняли руководство больницы в том, что оно не выпускает Навального на лечение в Москву. Врачи настаивали, что сначала нужно стабилизировать его состояние.

В ноябре бывший главный врач больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский был назначен главой Минздрава Омской области. Для согласования кандидатуры чиновник вылетал в Москву, утверждало перед этим издание Gorod55 со ссылкой на неназванные источники, это нетипично для руководителей такого уровня.

Во время пребывания оппозиционера в больнице Мураховский отвечал, в частности, за общение с прессой. Именно он заявил журналистам, что причина тяжёлого состояния Навального – "нарушение обмена веществ". Кроме того, главврач сначала отказывался допускать к политику его жену Юлию, ссылаясь на то, что у неё нет с собой свидетельства о браке.