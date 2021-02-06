“Сразу обращайтесь к ветеринару!”: эксперт рассказала о симптомах COVID у кошек

По ее словам, коронавирус у кошек, как и у людей, может протекать в тяжелой форме и привести к летальному исходу. Cреди симптомов у животных может наблюдаться плохой аппетит, жидкий стул, усталость и пассивность, апатия. При этом других отличительных признаков, как рассказала глава приюта, у больных кошек нет.

Она призвала владельцев кошек следить за поведением и самочувствием своих питомцев и сразу же обращаться к ветеринару, если хозяева заметят у животных признаки заболевания.

“То, о чем мы говорим сейчас, вирус, который нашли у кошки, перешел от человека. Но как мы слышали, он не может перейти обратно, он не может заразить человека, но может заразить другую кошку. Мы не можем ограничить контакты кошек с окружающим миром, но мы можем наблюдать за их поведением. Как у них меняется аппетит, какой у них кал, какое у них состояние – они унылые или жизнерадостные. Обязательно обращайте внимание. Для этого есть ветврачи”, – сказала Карклиня.

Ранее сообщалось, в Латвии заражение COVID-19 впервые обнаружено у кота, еще у нескольких котов обнаружены антитела к новому коронавирусу. При этом Rus.Postimees писал, что кот уехал из Латвии в Эстонию.