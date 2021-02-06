Сб, 6.02.2021
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Март Хельме
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“Сразу обращайтесь к ветеринару!”: эксперт рассказала о симптомах COVID у кошек

По словам австралийских пожарных, кошка оказалась лучше всякой пожарной системы. ФОТО: Internet

Кошки болели различными формами коронавируса и до пандемии COVID-19, поэтому ветеринарам известна их симптоматика болезни. Об этом, как сообщает Mixnews.lv, в эфире радио Baltkom рассказала руководитель латвийского приюта для животных Labās mājas Астрида Карклиня.

По ее словам, коронавирус у кошек, как и у людей, может протекать в тяжелой форме и привести к летальному исходу. Cреди симптомов у животных может наблюдаться плохой аппетит, жидкий стул, усталость и пассивность, апатия. При этом других отличительных признаков, как рассказала глава приюта, у больных кошек нет.

Она призвала владельцев кошек следить за поведением и самочувствием своих питомцев и сразу же обращаться к ветеринару, если хозяева заметят у животных признаки заболевания.

“То, о чем мы говорим сейчас, вирус, который нашли у кошки, перешел от человека. Но как мы слышали, он не может перейти обратно, он не может заразить человека, но может заразить другую кошку. Мы не можем ограничить контакты кошек с окружающим миром, но мы можем наблюдать за их поведением. Как у них меняется аппетит, какой у них кал, какое у них состояние – они унылые или жизнерадостные. Обязательно обращайте внимание. Для этого есть ветврачи”, –   сказала Карклиня.

Ранее сообщалось, в Латвии заражение COVID-19 впервые обнаружено у кота, еще у нескольких котов обнаружены антитела к новому коронавирусу. При этом Rus.Postimees писал, что кот уехал из Латвии в Эстонию.

Как указали в Минздраве, Латвия является первой страной в этой части Европы, где заражение коронавирус выявлен у представителей этого вида. 

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