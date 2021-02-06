Канепи обыграла россиянку и вышла в финал в Мельбурне
Эстонская теннисистка Кайа Канепи в полуфинале турнира в Мельбурне обыграла сегодня представительницу России Екатерину Александрову – 6:3, 7:6. Матч продлился 1 час 31 минуту.
Эстонская теннисистка Кайа Канепи в полуфинале турнира в Мельбурне обыграла сегодня представительницу России Екатерину Александрову – 6:3, 7:6. Матч продлился 1 час 31 минуту.
На счету Канепи 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта. Александрова подала навылет 9 раз, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.
В финальной встрече, которая состоится в воскресенье, 7 февраля, 35-летняя эстонка сыграет против Элисе Мертенс из Бельгии. Мертенс вышла в финал турнира после того, как ее соперница Наоми Осака снялась с соревнований на стадии полуфинала.
Канепи вышла в свой первый финал с 2013 года.
Комментарий Кайи Канепи после победы: «Я очень рада, что вышла в финал. Я не ожидала попасть туда. Я просто хотела выкладываться на полную в каждом матче. В конце года мне удалосо сыграть довольно много матчей, но, например, с февраля по август я не могла попасть на корт. Первый круг этого турнира было определенно трудным».
.@KanepiKaia advances to the #GippslandWTA final!— wta (@WTA) February 6, 2021
Defeats No.9 seed Alexandrova leads 6-3, 7-6(6).
The Estonian reaches her first final since 2013 🙌 pic.twitter.com/fDiXa6vZIF