Сб, 6.02.2021
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Канепи обыграла россиянку и вышла в финал в Мельбурне

Kaia Kanepi pärast Jekaterina Alexandrova võitmist. ФОТО: PAUL CROCK/AFP/Scanpix

Эстонская теннисистка Кайа Канепи в полуфинале турнира в Мельбурне обыграла сегодня представительницу России Екатерину Александрову   – 6:3, 7:6. Матч продлился 1 час 31 минуту. 

На счету Канепи 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта. Александрова подала навылет 9 раз, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

В финальной встрече, которая состоится в воскресенье, 7 февраля, 35-летняя эстонка сыграет против Элисе Мертенс из Бельгии. Мертенс вышла в финал турнира после того, как ее соперница Наоми Осака снялась с соревнований на стадии полуфинала. 

Канепи вышла в свой первый финал с 2013 года.

Комментарий Кайи Канепи после победы: «Я очень рада, что вышла в финал. Я не ожидала попасть туда. Я просто хотела выкладываться на полную в каждом матче. В конце года мне удалосо сыграть довольно много матчей, но, например, с февраля по август я не могла попасть на корт. Первый круг этого турнира было определенно трудным».

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