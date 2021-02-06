Канепи обыграла россиянку и вышла в финал в Мельбурне

В финальной встрече, которая состоится в воскресенье, 7 февраля, 35-летняя эстонка сыграет против Элисе Мертенс из Бельгии. Мертенс вышла в финал турнира после того, как ее соперница Наоми Осака снялась с соревнований на стадии полуфинала.

Комментарий Кайи Канепи после победы: «Я очень рада, что вышла в финал. Я не ожидала попасть туда. Я просто хотела выкладываться на полную в каждом матче. В конце года мне удалосо сыграть довольно много матчей, но, например, с февраля по август я не могла попасть на корт. Первый круг этого турнира было определенно трудным».