На шоссе под Саку произошла тройная авария
По сообщению Департамента полиции и погранохраны, в пятницу, 5 февраля, в 17.22 произошло ДТП в волости Саку Харьюского уезда, на четвертом километре шоссе Саку-Тыдва.
По сообщению Департамента полиции и погранохраны, в пятницу, 5 февраля, в 17.22 произошло ДТП в волости Саку Харьюского уезда, на четвертом километре шоссе Саку-Тыдва.
По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 72-летний мужчина, врезался сзади в двигавшийся перед ним Hyundai Kona, за рулем которого находилась 56-летняя женщина.
Hyundai от удара выехал на встречную полосу и врезался в ехавший настречу Audi A6, которым управляла 38-летняя женщина.
56-летний мужчина, который был пассажиром Hyundai, был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.