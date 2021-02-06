Сб, 6.02.2021
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Калле Лаанет
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  • На шоссе под Саку произошла тройная авария
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На шоссе под Саку произошла тройная авария

Politseiauto. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, в пятницу, 5 февраля, в 17.22 произошло ДТП в волости Саку Харьюского уезда, на четвертом километре шоссе Саку-Тыдва.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 72-летний мужчина, врезался сзади в двигавшийся перед ним Hyundai Kona, за рулем которого находилась 56-летняя женщина.

Hyundai от удара выехал на встречную полосу и  врезался в ехавший настречу Audi A6, которым управляла 38-летняя женщина. 

56-летний мужчина, который был пассажиром Hyundai, был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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