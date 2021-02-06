Коронавирус подтвержден еще у 589 жителей Эстонии, скончались девять человек

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 551,8 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,9% от общего количества сделанных тестов.

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 257 человек диагностирована коронавирусная инфекция. 203 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

95 новых положительных результатов тестов было получено в Ида-Вирумаа, 65 - в Тартуском уезде, 59 - в Пярнуском уезде, 16 - в Вильяндиском уезде, по 15 - в Вырумаа, Йыгевамаа и Ярвамаа. 11 новых случаев заражения зарегистрировано в Рапламаа, 10 - в Пыльваском уезде, 7 - на Сааремаа, по 6 - в Ляэне-Вирумаа и Валгаском уезде, 3 - в Ляэнеском уезде и 2 - на Хийумаа. В случае семи положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Всего за сутки в больницах было открыто 68 новых случаев COVID-19, а 417 пациентов нуждаются в стационарном лечении, из них 33 пациента нуждаются в интенсивной терапии, а 16 из них в свою очередь находятся на контролируемом дыхании.

За сутки скончались девять человек с коронавирусом: 92-летний мужчина, 90-летний мужчина, 83-летний мужчина, 79-летний мужчина, 78-летняя женщина, 71-летний мужчина, два 70-летних мужчины и 53-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 456 человек, инфицированных коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах завершено 2684 случая COVID-19 в отношении 2637 человек.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано всего 35 492 человека, из них 17 376 человек получили две дозы.

Статистические данные о вакцинациях можно посмотреть из данных Департамента здоровья по коронавирусу. Человек может просмотреть свои прививки на портале для пациентов digilugu.ee.

На этой неделе будет продолжена вакцинация жителей и персонала домов престарелых, стоматологического персонала и амбулаторных специалистов, начнется вакцинация фармацевтов, а тем, кто вакцинирован первой дозой, будет введена вторая доза вакцины. В более крупных центрах семейных врачей в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Пярнуском уезде будут проходить вакцинации людей старше 80 лет.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 262 106 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 3110 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 337.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Действуют общегосударственные ограничения

С этой недели по всей Эстонии действуют одинаковые ограничения для борьбы с COVID-19, поскольку вирус демонстрирует равномерное распространение по всем регионам. Заведения общественного питания и развлекательные заведения могут обслуживать клиентов на месте до 21:00, при этом проводить вместе время разрешается группам до шести человек. В кинотеатрах, театрах, концертных залах и других местах проведения публичных мероприятий во внутренних помещениях со стационарным сидячими местами действует требование о заполнении не более чем на 50%. Подробную информацию можно найти на сайте www.kriis.ee/ru.

Кривая заражения демонстрирует признаки стабилизации, однако, несмотря на это, вирус все еще широко распространен. Основной причиной для беспокойства служит высокая заполненность мест в отделениях интенсивной терапии для больных COVID-19. Каждый человек может помочь предотвратить распространение вируса. Важно избегать ненужных контактов и соблюдать меры профилактики.