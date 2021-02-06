Цены на бензин в Эстонии грозят пойти вверх
Для автовладельцев настали дорогие времена: цена барреля важнейшего для европейского рынка сорта нефти марки Brent значительно выросла, и Эстонии также грозит подорожание бензина, пишет Postimees.
Для автовладельцев настали дорогие времена: цена барреля важнейшего для европейского рынка сорта нефти марки Brent значительно выросла, и Эстонии также грозит подорожание бензина, пишет Postimees.
Только в этом году цена на нефть выросла на 15 процентов, чему предшествовало ценовое ралли прошлой осенью. В настоящее время баррель Brent (159 литров) торгуется на отметке 59,6 доллара, что является максимальным уровнем за год, и снижения не предвидится - cкорее, наоборот.
Хотя мировая экономика далека от того, что было год назад, до большой эпидемии коронавирусу, отчеты о восстановлении экономики в Китае и Соединенных Штатах помогают поддерживать оптимизм рынка. Аналитики Moody's заявили, что экономика США в настоящее время работает на 81% от общей мощности докоронавирусных времен.
В то же время министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что экономику США - крупнейшего в мире потребителя нефти - ожидают трудные месяцы, прежде чем коронавирус будет побежден. Второй мировой потребитель нефти - Китай - довольно твердо стоит на пути восстановления. По данным New York Times, это единственная крупная экономика, которая настолько хорошо оправилась от коронакризиса, что можно снова начать говорить о росте.
За росто цен также стоит деятельность ОПЕК и России. Член правления Alexan Алан Вахт объяснил, что ОПЕК быстро отреагировала на нефтяной кризис в прошлом году и летом сократила добычу на 9,7 миллиона баррелей в день, что на самом деле означает почти десять процентов от мирового объема. Летом ограничения были ослаблены, а сокращение добычи сократилось до 5,8 баррелей в день. «В начале года Саудовская Аравия сделала неожиданное заявление после заседания ОПЕК: они добровольно сокращают добычу еще на миллион баррелей в день», - сказал Вахт.
Третий компонент резкого роста цен на нефть - это ослабление коронаризиса: объявления о вакцинах вселяют оптимизм, и число инфицированных также начало быстро сокращаться. Если до осени мировые показатели заражения оставались на уровне 800 000 человек в день, сейчас они составляют порядка 450 000 человек в день.
«Что-то меняется», - сказал Вахт, по оценке которого, рынок сейчас напряжен: с одной стороны, коронакризис начал разрешаться, а экономика стран начала восстанавливаться, с другой стороны, ОПЕК и другие нефтяные страны, образно говоря, не поставляют нефть, а пытаются сократить накопленные запасы, что приводит к повышению цен.
Быстрый рост цен на нефть наносит ущерб потребителям и топливоемким предприятиям, таким как авиация, которые уже сталкиваются с серьезными проблемами. Однако Вахт не верит, что цены на нефть и топливо еще сильно вырастут.
"ОПЕК находится на двойной развилке - не в их интересах допускать слишком высокий рост цен на нефть. ОПЕК хочет видеть цену на нефть в диапазоне 50-70 долларов », - сказал Вахт. Эта двойная вилка связана, во-первых, с тем фактом, что Соединенные Штаты полны жестких конкурентов Саудовской Аравии, производителей сланцевой нефти, которые запустят насосы, как только цена на нефть вырастет, и начнут откусывать долю рынка Саудовской Аравии.
Что еще хуже, если цена на нефть сильно вырастет, она догонит цены на возобновляемые источники энергии, и, с учетом, например, главной цели Европы в области "зеленого поворота", возобновляемые источники энергии начнут отнимать рыночную долю саудовской нефти. «Чем выше цена на нефть, тем больше альтернативных источников энергии может выйти на рынок и выиграть», - заключил Вахт.
По словам Вахта, цена на нефть, действительно, может временно превысить 80 долларов, но в долгосрочной перспективе ОПЕК просто не может себе позволить эту шутку.
«За три месяца мы стали свидетелями роста цен на дизельное топливо - цены, по которой мы покупаем топливо на АЗС - на 56 процентов. За это же время бензин подорожал на 57 процентов», - сказал Вахт.
Вахт не верит, что цены на дизельное топливо в Эстонии значительно вырастут. «Цена на дизельное топливо составляет 1,169 евро - больших возможностей для роста, вероятно, нет», - заверил он потребителей.
К сожалению, совсем иная история с бензином. «С бензином риск больше. Цена на мировом рынке выросла на 15 центов за литр, а на наших заправках - на пять центов за литр, - предупредил Вахт. - Конечно, потребители сегодня считают цены на топливо слишком высокими, но в действительности конкуренция все еще сдерживает цены на топливо».
Продавцы топлива в Эстонии сейчас переживают золотые времена. В целом топливный рынок Эстонии разделен таким образом, что продажи бензина составляют одну треть, а дизельное топливо - две трети объема рынка.
«Участники топливного рынка были удивлены тем, что произошло на розничном рынке в прошлом году. Такого в Эстонии не видели как минимум десять лет. Если раньше объем бензина падал примерно на пять процентов ежегодно в течение последних десяти лет, то теперь рынок бензина и дизельного топлива вырос», - похвалил Вахт.
По его словам, объем рынка бензина явно подогревался коронным кризисом - люди больше путешествовали по Эстонии. «Люди избегали заграницы, а также отелей, в летние месяцы караваны сдавались в аренду», - сказал Вахт.
В случае с дизельным топливом не секрет, что самым большим преимуществом стало снижение акциза на дизельное топливо - оно составило порядка 14 центов за литр. Водители из-за рубежа, например, из Польши, которые ранее заправлялись топливом у наших южных соседей, стали смело делать это в Эстонии. «В декабре продажи дизельного топлива выросли на 23 процента. Польские и литовские водители, которые продолжают ездить в Финляндию, заправляют бак в Эстонии», - сказал Вахт.
Однако то, что было хорошо для продавцов топлива, заставило Минфин нервничать: Вахт заявил, что, хотя объем проданного дизельного топлива значительно увеличился, государство потеряло 60 миллионов евро на акцизных сборах, то есть получило на 20 процентов меньше денег, чем могло бы.
«Чтобы эта налоговая дыра не выглядела столь негативно, необходимо понимать, что дизельное топливо - это топливо экономики, оно используется в промышленности и сельском хозяйстве, а значит, с другой стороны, помогает компаниям», - отметил он.
Действующий более низкий акциз на дизельное топливо будет действовать до мая следующего года. Вахт сказал, что если правительство тем временем ничего не изменит, цена на дизельное топливо автоматически вырастет весной следующего года.