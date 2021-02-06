Цены на бензин в Эстонии грозят пойти вверх

Что еще хуже, если цена на нефть сильно вырастет, она догонит цены на возобновляемые источники энергии, и, с учетом, например, главной цели Европы в области "зеленого поворота", возобновляемые источники энергии начнут отнимать рыночную долю саудовской нефти. «Чем выше цена на нефть, тем больше альтернативных источников энергии может выйти на рынок и выиграть», - заключил Вахт.

По словам Вахта, цена на нефть, действительно, может временно превысить 80 долларов, но в долгосрочной перспективе ОПЕК просто не может себе позволить эту шутку.

«За три месяца мы стали свидетелями роста цен на дизельное топливо - цены, по которой мы покупаем топливо на АЗС - на 56 процентов. За это же время бензин подорожал на 57 процентов», - сказал Вахт.

Вахт не верит, что цены на дизельное топливо в Эстонии значительно вырастут. «Цена на дизельное топливо составляет 1,169 евро - больших возможностей для роста, вероятно, нет», - заверил он потребителей.

К сожалению, совсем иная история с бензином. «С бензином риск больше. Цена на мировом рынке выросла на 15 центов за литр, а на наших заправках - на пять центов за литр, - предупредил Вахт. - Конечно, потребители сегодня считают цены на топливо слишком высокими, но в действительности конкуренция все еще сдерживает цены на топливо».

Эстонский топливный рынок был свидетелем чуда

Продавцы топлива в Эстонии сейчас переживают золотые времена. В целом топливный рынок Эстонии разделен таким образом, что продажи бензина составляют одну треть, а дизельное топливо - две трети объема рынка.

«Участники топливного рынка были удивлены тем, что произошло на розничном рынке в прошлом году. Такого в Эстонии не видели как минимум десять лет. Если раньше объем бензина падал примерно на пять процентов ежегодно в течение последних десяти лет, то теперь рынок бензина и дизельного топлива вырос», - похвалил Вахт.

По его словам, объем рынка бензина явно подогревался коронным кризисом - люди больше путешествовали по Эстонии. «Люди избегали заграницы, а также отелей, в летние месяцы караваны сдавались в аренду», - сказал Вахт.

В случае с дизельным топливом не секрет, что самым большим преимуществом стало снижение акциза на дизельное топливо - оно составило порядка 14 центов за литр. Водители из-за рубежа, например, из Польши, которые ранее заправлялись топливом у наших южных соседей, стали смело делать это в Эстонии. «В декабре продажи дизельного топлива выросли на 23 процента. Польские и литовские водители, которые продолжают ездить в Финляндию, заправляют бак в Эстонии», - сказал Вахт.

Однако то, что было хорошо для продавцов топлива, заставило Минфин нервничать: Вахт заявил, что, хотя объем проданного дизельного топлива значительно увеличился, государство потеряло 60 миллионов евро на акцизных сборах, то есть получило на 20 процентов меньше денег, чем могло бы.

«Чтобы эта налоговая дыра не выглядела столь негативно, необходимо понимать, что дизельное топливо - это топливо экономики, оно используется в промышленности и сельском хозяйстве, а значит, с другой стороны, помогает компаниям», - отметил он.