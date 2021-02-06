По цене дома в Виймси ⟩ На продажу выставлен лодочный сарай за полмиллиона евро

По-английски такие дома называют The Boathouse - эллинг, а проще - лодочный сарай. Двухэтажный «сарайчик» расположен на острове Скай в Шотландии прямо у кромки воды, откуда открывается чудесный вид на море, близлежащие острова и горы. Так как дом находится в заповеднике, он идеально подходит для любителей природы.

В двухэтажном доме с тремя спальнями царит уютная атмосфера. Дом был построен в XVIII веке как хранилище для лодок и водного инвентаря расположенного неподалеку имения. Затем, в 1970-е годы некий музыкант Донован превратил его в жилой дом. Здесь есть все необходимые современные удобства, при этом дом сохраняет характер первоначальной постройки, пишет Metro.

Из всех окон дома открываются потрясающие виды. ФОТО: Galbraith/OnTheMarket

На первом этаже дома находятся просторная гостиная с массивным камином в романском стиле из тесаного гранита и открытую кухню-столовую. Также на первом этаже также есть две спальни с отдельными ванными комнатами. С лестничной площадки второго этажа открывается вид на гостиную, находящуюся на первом. Также наверху есть третья спальня и еще одна гостиная.