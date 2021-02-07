Вс, 7.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Председатель КТ о соседских конфликтах: полиция без зубов

Елена Соловьева. ФОТО: Скриншот.

Новый выпуск передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, посвящен соседским конфликтам, а также тому, как их можно решать и регулировать. В студии собрались люди, страдающие от неудобных соседей - юристы, психологи, представители квартирных товариществ и полиции. 

В студии зашла речь о том, что вмешательство правоохранительных органов иногда провоцирует эскалацию конфликта. После беседы с констеблем неудобный сосед может почувствовать свою безнаказанность.

Председатель квартирного товарищества "Масти" Елена Соловьева поделилась своим опытом.

"Вторая сторона конфликта понимает: "Ну, пришел констебль, ну побеседовал... И все. Двери закрыли и можно продолжать. Период, когда можно шуметь, ограничили. И это порождает еще большую вседозволенность. Еще больше можно получить даже если не агрессии, то каких-то неприятностей. То есть, человек понимает: полиция без зубов", - сказала Соловьева.

Смотрите выпуск под названием "Соседские войны" уже в этот понедельник, 8 февраля, на телеканале ETV+. Ведущие - Олеся Лагашина и Елена Соломина.  

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