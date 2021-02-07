Председатель КТ о соседских конфликтах: полиция без зубов

В студии зашла речь о том, что вмешательство правоохранительных органов иногда провоцирует эскалацию конфликта. После беседы с констеблем неудобный сосед может почувствовать свою безнаказанность.

"Вторая сторона конфликта понимает: "Ну, пришел констебль, ну побеседовал... И все. Двери закрыли и можно продолжать. Период, когда можно шуметь, ограничили. И это порождает еще большую вседозволенность. Еще больше можно получить даже если не агрессии, то каких-то неприятностей. То есть, человек понимает: полиция без зубов", - сказала Соловьева.