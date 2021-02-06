Сб, 6.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
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  • После нападения на профессора полиция поддерживает контакт с членами научного совета
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После нападения на профессора полиция поддерживает контакт с членами научного совета

Lõuna prefektuuri juht Vallo Koppel. ФОТО: Elmo Riig

После нападения на профессора Пеэпа Тальвинга, произошедшего в среду вечером, министр здоровья и труда Танель Кийк объявил, что Департамент полиции и погранохраны разработал меры по защите членов научного совета, пишет Postimees.

Кийк сообщил, что ведется большая работа по раскрытию этого дела и внесению в него ясности. 

По словам министра, Департамент полиции и погранохраны побеседовал с членами научного совета. «Я не могу комментировать эти детали, но в любом случае я очень верю в работу полиции и знаю, что члены научного совета также довольны организацией», - добавил Танель Кийк. 

На вопрос Postimees, какие меры предприняли правоохранительные органы после инцидента, глава Лыунаской префектуры Валло Коппель ответил, что полиция поддерживает контакт с членами научного совета и оперативно реагирует на возможные угрозы.

«Мы не можем раскрыть все подробности деятельности. В ближайшее время мы встретимся с членами научного совета, чтобы предложить дополнительную поддержку. Мы делаем все возможное, чтобы ученые могли смело выполнять свою работу», - сказал Валло Коппель.

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