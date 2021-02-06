После нападения на профессора полиция поддерживает контакт с членами научного совета

Кийк сообщил, что ведется большая работа по раскрытию этого дела и внесению в него ясности.

По словам министра, Департамент полиции и погранохраны побеседовал с членами научного совета. «Я не могу комментировать эти детали, но в любом случае я очень верю в работу полиции и знаю, что члены научного совета также довольны организацией», - добавил Танель Кийк.

На вопрос Postimees, какие меры предприняли правоохранительные органы после инцидента, глава Лыунаской префектуры Валло Коппель ответил, что полиция поддерживает контакт с членами научного совета и оперативно реагирует на возможные угрозы.