Сб, 6.02.2021
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Индрек Касела
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Еще одна страна не рекомендует вакцину AstraZeneca людям преклонного возраста

FILE PHOTO: A health worker draws a dose of the AstraZeneca's coronavirus disease (COVID-19) vaccine, at the vaccination centre in the Newcastle Eagles Community Arena, in Newcastle upon Tyne, Britain, January 30, 2021. REUTERS/Lee Smith/File Photo ФОТО: Lee Smith/REUTERS

Греция, как ряд других европейских стран, не рекомендует использование вакцины против коронавируса AstraZeneca для старших людей. В частности, речь идет о людях старше 65 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Власти Греции объяснили свою рекомендацию тем, что в настоящее время недостаточно данных для оценки эффективности препарата для этой возрастной группы. Ранее по этой же причине соответствующие рекомендации выдали во Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах и других странах.

Отметим, 12 января Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca от коронавируса нового типа. До этого для использования на территории Евросоюза были одобрены две вакцины от коронавируса, одна из которых была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая - компанией Moderna.

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса в Греции может начаться в феврале. Ожидается, что программа вакцинации должна быть завершена к лету.

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