Еще одна страна не рекомендует вакцину AstraZeneca людям преклонного возраста

Власти Греции объяснили свою рекомендацию тем, что в настоящее время недостаточно данных для оценки эффективности препарата для этой возрастной группы. Ранее по этой же причине соответствующие рекомендации выдали во Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах и других странах.

Отметим, 12 января Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca от коронавируса нового типа. До этого для использования на территории Евросоюза были одобрены две вакцины от коронавируса, одна из которых была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая - компанией Moderna.